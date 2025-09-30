PRESSEPORTAL Presseportal Logo

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ Vermisster 57-Jähriger +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Wehrheim - Um Mitfahndung wird gebeten.

(fp)Seit den Vormittagsstunden des 30.09.2025 wird der 57-jährige Dirk Christian JAKOBY aus einer Einrichtung in Wehrheim vermisst. Er ist ca. 173 cm groß und hat ein schlechtes Gangbild. Zudem soll er oft mit sich selbst reden. Zur Bekleidung ist derzeit nichts bekannt. Herr JAKOBY soll eine braune Männerhandtasche bei sich haben. Er könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Bei Antreffen der Person bitte umgehend die Polizei in Usingen unter (06081) 9208-0 oder jede andere Polizeidienststelle verständigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

