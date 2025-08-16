PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen
POL-HG: Vermisstenfahndung nach 16-Jährigem aus Friedrichsdorf-Köppern
Bad Homburg v.d. Höhe (ots)
1. Vermisstenfahndung nach 16-Jährigem aus Friedrichsdorf-Köppern,
Friedrichsdorf-Köppern,
Samstag, 16.08.2025, 06:30 Uhr
Seit Samstag, den 16.08.2025, 06:30 Uhr, wird der 16-jährige Neo Sharif Kuntzsch aus Friedrichsdorf-Köppern vermisst. Die Suchmaßnahmen der Polizei verliefen bislang erfolglos. Es gibt keine Hinweise auf seinen konkreten Aufenthaltsort. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten.
Neo Kuntzsch ist ca. 1,91 Meter groß und hat mittellange, braune Haare. Er ist von schlanker Statur und vermutlich mit einem auffälligen, pinken Fahrrad unterwegs.
Wer sachdienliche Hinweise über den Aufenthaltsort des Vermissten geben kann wird gebeten, sich mit der Polizei in Bad Homburg unter 06172/120-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.
Ein Lichtbild des Vermissten ist der Meldung beigefügt.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
i. A. Czerny, POK
Kommissar vom Dienst
Telefon: (06172) 120-0
E-Mail: KvD.Bad.Homburg.ppwh@polizei.hessen.de
