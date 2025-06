PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: 94-Jähriger aus Neu-Anspach vermisst

Bild-Infos

Download

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

94-Jähriger aus Neu-Anspach vermisst,

Neu-Anspach, 03.06.2025,

(jr)Seit Mitte der vergangenen Woche wird der 94-jährige Manochehr Movaghar aus Neu-Anspach vermisst. Dieser hat sein häusliches Umfeld zu einem bisher unbekannten Zeitpunkt in unbekannte Richtung verlassen. Der Vermisste ist ca. 170 cm groß und hat eine sehr dünne Statur. Er soll möglicherweise mit einem weißen Hut, einer blauen Jacke, einer cremefarbenen Hose und blauen Schuhen bekleidet sein. Herr Movaghar ist nicht in der Lage sich räumlich zu orientieren und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Hinweise zum Verbleib des Herrn Movaghar nimmt die Polizeistation Usingen unter 06081 / 9208 - 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell