POL-HG: +++ 74-Jähriger aus Pflegeheim in Oberursel vermisst +++

Vermisste Person aus Pflegeheim

Oberursel, Hohemarkstraße Mittwoch, 30.04.2025, 10:00 Uhr

Seit gestern Vormittag wird der 74-jährige Richard Uwe von Wahden aus Oberursel vermisst. Herr von Wahden lebt in einem Pflegeheim in Oberursel, welches er am Mittwochmorgen gegen 10:00 Uhr in Richtung Frankfurt verließ. Seitdem ist er unbekannten Aufenthalts und konnte trotz umfangreicher Suchmaßnahmen bislang nicht aufgefunden werden. Möglicherweise ist Herr von Wahden aufgrund Erkrankung in einer hilflosen Lage.

Der Vermisste ist circa 170 cm groß und von untersetzter Statur. Er hat graues, lichtes Haar und geht leicht gebückt. Er ist bekleidet mit blauen Schuhen, einer braunen Hose und einem grauen T-Shirt.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten geben kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 06171/62400 an die Polizeistation Oberursel oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

