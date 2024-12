PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: 20-Jährige aus Oberursel vermisst

Bild-Infos

Download

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

20-Jährige aus Oberursel vermisst,

Oberursel, Dienstag, 03.12.2024

(da)Seit Dienstagnachmittag wird die 20-jährige Harina ABEL aus Oberursel vermisst. Frau Abel wurde zuletzt am Dienstagvormittag in der Oberurseler Innenstadt gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Die Vermisste ist etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, korpulent, dunkelhäutig, hat schwarze Haare und braune Augen. Zuletzt war sie mit einer schwarzen Hose, einer grünen Winterfelljacke, einer rosafarbenen Mütze und Schal sowie türkisfarbenen Turnschuhen bekleidet. Frau Abel ist nicht in der Lage, sich verbal zu artikulieren und könnte sich aus gesundheitlichen Gründen in einer hilflosen Lage befinden. Die bisher durchgeführten Suchmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise zum Aufenthaltsort von Frau Abel nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell