POL-HG: 55-Jährige aus Oberursel vermisst

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

(da)Seit Dienstagabend wird die 55-jährige Finika Baric aus Oberursel vermisst. Frau Baric ist derzeit in einer Pflegeeinrichtung in der Oberurseler Innenstadt untergebracht und wurde dort zuletzt am Dienstag gegen 22:30 Uhr gesehen. Möglicherweise könnte sich die Vermisste auch im Bereich Friedrichsdorf aufhalten, da sie vor der Unterbringung dort wohnhaft war. Die Vermisste ist 1,75 Meter groß und hat graue Haare. Sie war zuletzt mit einem schwarzen Steppmantel bekleidet. Auffällig an ihr sind zudem diverse Hämatome an der rechten Körperseite und im Gesicht, die sie sich kürzlich bei einem Sturz zugezogen hatte. Aufgrund der Gesamtumstände des Verschwindens kann eine Gefahr für sie nicht ausgeschlossen werden. Die bisher durchgeführten Suchmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Die Polizei bittet daher um die Mithilfe der Bevölkerung. Hinweise zum Aufenthaltsort von Frau Baric nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Ein aktuelles Foto der Vermissten liegt der Polizei derzeit nicht vor.

