POL-HG: 63-Jähriger aus Köppern vermisst

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

63-Jähriger aus Köppern vermisst,

(da)Seit Dienstag, 24.09.2024 wird der 63-jährige Antonio Amorim Areias aus Friedrichsdorf-Köppern vermisst. Herr Amorim Areias befand sich bis Dienstagvormittag in einer Klinik in Bad Homburg. Nach Abschluss der dortigen Behandlung wurde er entlassen, kehrte dann aber nicht in seine Wohneinrichtung in Köppern zurück. Der Vermisste ist etwa 1,75 Meter groß und schlank. Weiterhin hat er graue lange Haare. Über seine Bekleidung ist derzeit nichts bekannt. Herr Amorim Areias ist dement und daher auf medizinische Versorgung angewiesen.

Im Rahmen der Suchmaßnahmen wird auch ein Polizeihubschrauber am Freitagmittag und -nachmittag über Bad Homburg und den umliegenden Feldgebieten im Einsatz sein.

Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt die Polizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172)120-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

