PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Öffentlichkeitsfahndung - 14-Jährige aus Usingen vermisst

Bild-Infos

Download

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Öffentlichkeitsfahndung - 14-Jährige aus Usingen vermisst, Usingen, Montag, 02.09.2024

(ro)Seit Montag, 02.09.2024, wird die 14-jährige Illona Bolak aus Usingen vermisst. Die bisherigen Such- und Fahndungsmaßnahmen führten nicht zu ihrem Auffinden. Die Kriminalpolizei bittet nun die Bevölkerung bei der Vermisstensuche um Mithilfe. Die Jugendliche verließ am Montag das Schulgelände, seitdem ist sie unbekannten Aufenthalts. Die 14-Jährige ist 1,50 m groß und schlank. Sie hat mittelblonde, lange Haare und führt einen schwarzen "Nike" Rucksack mit sich. Zuletzt war sie mit einer grauen Jogginghose, einem grauen Kapuzenpullover und einem weißen Oberteil sowie schwarzen "Nike Air Force" Turnschuhen bekleidet. Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort nimmt die Polizei in Usingen unter der Telefonnummer (06081) 9208-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell