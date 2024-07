PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: 54-Jährige aus Klinik in Oberursel vermisst

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

54-Jährige aus Klinik in Oberursel vermisst, Oberursel, Friedländerstraße, Montag, 15.07.2024, 18.30 Uhr

(da)Seit Montagabend wird die 54-jährige Verena Waber aus einer Klinik in Oberursel vermisst. Frau Waber wurde zuletzt gegen 18.30 Uhr auf dem Klinikgelände in der Friedländerstraße gesehen. Seitdem ist sie unbekannten Aufenthalts. Aufgrund ihres Gesundheitszustandes kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet. Die bisherigen Such- und Fahndungsmaßnahmen führten nicht zu ihrem Auffinden. Frau Waber ist circa 1,57 Meter groß, schlank, hat lange, schwarze Haare und Tätowierungen. Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

