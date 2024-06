PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ Vermisstensache +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

72-jähriger Kurt Z. wird vermisst: Polizei bittet um Hinweise

(hel) Seit Samstag, den 15.06.2024 wird der 72-jährige Kurt Z. aus Usingen vermisst. Der Vermisste konnte zuletzt am Abend gegen 18:00 Uhr durch das Pflegepersonal in seinem Altenwohnheim gesehen werden. Im Anschluss verließ er die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Die umgehend durch die Polizei eingeleiteten Suchmaßnahmen nach dem Senioren erbrachten bisher keine Hinweise darauf, wo sich der Vermisste aufhalten könnte. Kurt Z. ist ca. 170-175cm groß, hat eine schlanke Figur und trägt einen Vollbart. Auffällig ist eine geklammerte Wunde im Kopfbereich. Zuletzt war er bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt und einer grauen Hose.

Wer kann Hinweise über den Aufenthaltsort des Vermissten machen? Sollten Sie den Vermissten seit gestern Abend gesehen haben oder haben Hinweise über seinen derzeitigen Aufenthaltsort, melden Sie dies bitte an die Polizeistation Usingen Tel.-Nr. 06081 - 92080 oder jede weitere Polizeidienststelle.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell