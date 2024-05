PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ Vermisstensuche der Kriminalpolizei: 34-Jähriger aus Oberursel vermisst (Foto)+++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Oberursel,

Donnerstag, 23.05.2024, 9 Uhr

Vermisst wird seit Donnerstag, 9 Uhr, der 34 Jahre alte Daniel Alexander Kreft aus Frankfurt. Er ist aus einer Psychiatrischen Klinik in Oberursel abgängig. Herr Kreft wird wie folgt beschrieben: 1,98 m groß, kräftige Statur, dunkle Haare. Bekleidet war er zuletzt mit einer grauen Hose und einem grauen Pullover sowie schwarzen Sneakern. Herr Kreft befindet sich vermutlich in einer hilflosen Lage. Bei Antreffen bitte mit der nächstgelegenen Polizeidienststelle oder Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 in Verbindung setzen.

