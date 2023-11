PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ Vermisstenmeldung +++

Oberursel (Ts.) (ots)

Seit Dienstag, den 07.11.2023, wird der 80 Jahre alte Manfred Puscher aus Oberursel (Ts.) vermisst. Herr Puscher wurde zuletzt gegen 01:30 Uhr in einem Seniorenwohnheim in der Hohemarkstraße in Oberursel gesehen. Er ist an Demenz erkrankt, in seiner Sehkraft stark beeinträchtigt, nicht orientiert, aber gut zu Fuß.

Herr Puscher wird wie folgt beschrieben:

- ca. 187 cm groß - kräftige Statur - Glatze - weißer Vollbart - keine Brille - dunkelbraune Mütze - dunkle bzw. grüne Fleece- oder Regenjacke - blaue Jeans - hellbraune Ledersandalen

Fotos des Vermissten liegen der Pressemeldung bei.

Sollten Hinweise zum Aufenthaltsort des Herrn Puscher bekannt sein wird schnellstmöglich um Benachrichtigung der Polizei in Oberursel unter Tel. +49 6171 6240 0 oder jeder anderen Polizeidienststelle gebeten.

