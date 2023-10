PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Vermisstenfahndung der Polizei- 87 Jahre alter Mann aus Oberursel vermisst

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Oberursel, Freiherr-vom-Stein-Straße,

Freitag, 06.10.2023

(fh)Seit Freitag, dem 06.10.2023 wird der 87-jährige Adolf Hieronymus Fiedler aus Oberursel vermisst. Am besagten Tag verließ Herr Fiedler seine Wohnung in der Freiherr-vom-Stein-Straße und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Der Vermisste ist etwa 180 cm groß und von schlanker Statur (ca. 65 kg schwer). Er hat kurze, weiße und zurückgekämmte Haare, einen weißen Vollbart und trägt eine Brille mit goldfarbenem Rahmen. Die bisherigen Suchmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden des Vermissten. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Herr Fiedler in einer hilflosen Situation befindet.

Hinweise zu seinem Aufenthaltsort nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

