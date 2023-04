PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ Vermisstenfahndung der Kriminalpolizei - 81-Jähriger aus Friedrichsdorf vermisst +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

(Sto) Die Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet bei einer aktuellen Vermisstenfahndung um die Mithilfe der Bevölkerung. Seit dem heutigen Mittwoch, dem 12.04.2023 wird der 81 Jahre alte Jürgen Eßer aus Friedrichsdorf-Köppern vermisst. Die durchgeführten Such- und Ermittlungsmaßnahmen brachten bislang keinen Erfolg, der Aufenthaltsort ist weiterhin unbekannt. Herr Eßer wurde von einer Angehörigen zuletzt am 12.04.2023 gegen 08:30 Uhr an seiner Wohnanschrift in der Schulstraße in Friedrichsdorf-Köppern gesehen. Er ist ca. 178 cm groß und geht mit gebeugter Körperhaltung. Er hat graue Haare und zuletzt unter anderem eine dunkle Steppjacke getragen. Der Vermisse weist einen unsicheren Gang auf. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg nimmt Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen. Selbstverständlich kann diesbezüglich auch jede andere Polizeidienststelle kontaktiert werden.

