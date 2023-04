PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Vermisstenfahndung der Kriminalpolizei - 56-Jähriger Oberreifenberger vermisst.

(fh)Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Hochtaunus bittet bei einer aktuellen Vermisstenfahndung um die Mithilfe der Bevölkerung. Seit Samstag, dem 01.04.2023 wird der 56 Jahre alte Oberreifenberger Klaus Jakob vermisst. Die durchgeführten Such- und Ermittlungsmaßnahmen brachten bislang keinen Erfolg. Am besagten Tag besuchte Herr Jakob Familienangehörige in Oberursel, seitdem verliert sich seine Spur. Herr Jakob ist mit 197 cm auffallend groß und sehr schlank. Er hat graue, lange Haare und einen grauen Vollbart. Zuletzt soll er schwarze Kleidung getragen haben. Weiterhin war der Vermisste in der Vergangenheit immerzu mit einem Fahrrad unterwegs, so auch an dem Tag seines Verschwindens.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg nimmt Hinweise zu Aufenthaltsort des Vermissten unter der Telefonnummer (06172) 120-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

