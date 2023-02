PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: 16-jähriges Mädchen aus Burgholzhausen vermisst

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

16-jähriges Mädchen aus Burgholzhausen vermisst, Friedrichsdorf, Burgholzhausen, 20.02.2023, 11.30 Uhr,

(pl)Seit Montag wird die 16-jährige Amina Zukic aus einer Jugendeinrichtung in Friedrichsdorf-Burgholzhausen vermisst. Die Vermisste wurde zuletzt am Montagvormittag gegen 11.30 Uhr gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Die durchgeführten Such- und Ermittlungsmaßnahmen brachten bislang keinen Erfolg. Die Vermisste ist 1,71 Meter groß sowie ca. 85 Kilogramm schwer und hat schulterlange glatte schwarzgefärbte Haare. Sie war zuletzt mit einem schwarzen weiten Mantel, einem weißen T-Shirt, einer grauen weitgeschnittenen Sweathose und Sneakers/Plateauschuhen der Marke "Converse" bekleidet. Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120- 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

