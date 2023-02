PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Vermisstenfahndung der Kriminalpolizei

Bild-Infos

Download

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

26-jähriger Mann vermisst,

Friedrichsdorf, 15.02.2023, morgens,

(wie) Seit Mittwoch, dem 15.02.2023, wird der 26-jährige David SCHLOTTENHAUER aus einem Krankenhaus in Friedrichsdorf vermisst. Der Vermisste wurde zuletzt am Vormittag gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Die behandelnden Ärzte können eine Gefahr für Herrn SCHLOTTENHAUERs Gesundheit nicht ausschließen, er benötigt eine regelmäßige Behandlung. Die durchgeführten Such- und Ermittlungsmaßnahmen brachten bislang keinen Erfolg. Der Vermisste ist 1,70 Meter groß, hat eine normale Statur, ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild, blonde kurze Haare, einen Drei-Tage-Bart und blaue Augen. Bekleidet ist er wahrscheinlich mit einer dunklen Winterjacke. Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell