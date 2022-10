POL-HG: +++15-jährige aus Bad Homburg vermisst+++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - 1. Anhänger gestohlen, Oberursel, An den Drei Hasen, 26.10.2022, 14:30 Uhr - 27.10.2022, 18:30 Uhr, (mas) Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagabend entwendeten Unbekannte einen Anhänger in Oberursel. Der Geschädigte parkte seinen PKW-Anhänger im Gewerbegebiet "An den Drei ...

mehr