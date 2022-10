PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Aktualisierung der Vermisstenfahndung nach 11-jährigen Jungen aus Wehrheim

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

(pa)Bezüglich der am Montag veröffentlichten Vermisstenfahndung nach zwei 11-Jährigen aus Wehrheim gibt es eine Aktualisierung.

Einer der vermissten Jungen kehrte freiwillig und wohlbehalten zurück. Somit bezieht sich die Vermisstenfahndung noch auf den elf Jahre alten Yunus Ramani. Dieser verließ am Sonntag, dem 02.10.2022 gegen 14.00 Uhr in Begleitung des mittlerweile zurückgekehrten gleichaltrigen Freundes seine Wohnanschrift in Wehrheim. Yunus Ramani ist etwa 140cm groß, hat ghanaische Wurzeln, schwarzes Haar und ist bekleidet mit Jeans und einem Basecap. Ein Foto des Vermissten ist dieser Meldung beigefügt. Möglicherweise könnte sich der vermisste Junge im Bereich Frankfurt am Main aufhalten.

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

