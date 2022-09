POL-HG: Vermisstenmeldung

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - Polizeistation Bad Homburg Straftaten Sachbeschädigung am Pkw In den Brühlwiesen, 61352 Bad Homburg Sonntag, 18.09.2022, 06:00 Uhr Eine 55-jährige Bad Homburgerin wurde am frühen Sonntagmorgen wach, als sie ein Knallgeräusch wahrgenommen hatte. Beim Nachsehen stellte sie fest, ...

mehr