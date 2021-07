PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Vermisstensuche der Bad Homburger Kriminalpolizei - 52-Jährige aus Bad Homburg vermisst

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Bad Homburg, Zeppelinstraße, zuletzt gesehen am Montag, 19.07.2021, 20:30 Uhr (jn)Seit Montagabend wird Frau Ulrike Anne MORENO aus Bad Homburg vermisst. Die 52-jährige Frau ist aktuell Patientin in einer Bad Homburger Klinik in der Zeppelinstraße und wurde dort zuletzt am Montagabend gegen 20:30 Uhr gesehen. Seitdem ist sie verschwunden. Sämtliche Suchmaßnahmen der Kriminalpolizei in Bad Homburg verliefen bislang ohne Erfolg, weshalb sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit wendet. Frau MORENO ist ca. 1,60 Meter groß und hat braune Haare, die zu einem Zopf gebunden sind. Zuletzt war sie mit einem rosafarbenen Pullover und einer schwarzen Hose bekleidet. Die Vermisste ist dringend auf medizinische Hilfe angewiesen und befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage. Aktuell kommt deshalb auch ein Hubschrauber der Polizei zum Einsatz. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Homburg (Rufnummer 06172 / 120 - 0) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

