PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Vermisstenfahndung nach 29-Jährigem aus Königstein

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Vermisster 29-jähriger Hanns-Frederik Rosien, Königstein-Falkenstein, seit 19.04.2021,

(pa)Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet in einem Vermisstenfall die Bevölkerung um Hinweise. Vermisst wird der 29-jährige Hanns-Frederik Rosien. Herr Rosien verließ seine Wohnanschrift in Königstein-Falkenstein am Montag, dem 19.04.2021 gegen 08.00 Uhr und kehrte seitdem nicht mehr nach Hause zurück.

Der Vermisste ist ca. 185cm groß und von kräftig-muskulöser Statur. Er hat mittelblondes Haar und war zuletzt bekleidet mit einer Jeanshose und einer blauen Steppjacke. Herr Rosien nutzt einen schwarzen Fiat Punto mit dem amtlichen Kennzeichen "HG-P 1454".

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg zu melden.

