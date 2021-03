PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: 53-Jähriger aus Bad Homburg weiterhin vermisst - aktualisiertes Foto des Vermissten

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

(pa)Die am Mittwoch, dem 24.03.2021 veröffentlichte Vermisstenfahndung nach dem 53-jährigen Andreas De Graaff aus Bad Homburg ist weiterhin aktuell. Erste Hinweise führten leider noch nicht zum Auffinden des Vermissten. Nun liegt jedoch ein aktuelleres Foto von Herrn De Graaff in besserer Bildqualität vor, das dieser Meldung angehängt ist.

Herr De Graaff wurde bereits seit Samstag, dem 27.02.2021 nicht mehr zu Hause angetroffen. Der letzte Kontakt zu ihm bestand am genannten Tag, als er seine Wohnanschrift in Bad Homburg Kirdorf nach eigenen Angaben zum Spazierengehen im Kirdorfer Feld verließ. Seitdem ist er nicht mehr in sein soziales Umfeld zurückgekehrt. Er wurde schließlich von einer Bekannten am vergangenen Samstag vermisst gemeldet. Bisherige Maßnahmen zum Auffinden des Vermissten blieben bislang ohne Erfolg.

Der Vermisste ist ca. 175cm groß und von kräftiger Statur. Er hat kurzes, braun-graues Haar und mehrere Tattoos an beiden Armen sowie ein Engel-Tattoo am Hals. Zuletzt war er bekleidet mit einer schwarzen Jeans, einem Hemd mit Krawatte, einer braunen Lederjacke und einem braunen Hut. Er führte zudem einen rot-schwarzen Rucksack mit sich. Herr De Graaff ist zur Fortbewegung auf Gehhilfen angewiesen. Seine Gehhilfen sind an den Griffen mit Klebeband versehen.

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg zu melden.

