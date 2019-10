PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilung der Bad Homburger Kriminalpolizei vom 30.10.2019

Bild-Infos

Download

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Öffentlichkeitsfahndung nach 36-jährigem Jamal SHEJAYE, Oberursel, Hohemarkstraße, 30.10.2019, gg. 11.05 Uhr

(pa)Die Polizei sucht aktuell nach dem 36-jährigen afghanischen Staatsangehörigen Jamal SHEJAYE. Der Gesuchte ist verdächtig, am Mittwochvormittag in Oberursel seine Ehefrau sowie deren Mutter mit einem Messer verletzt zu haben.

Gegen 11.05 Uhr soll der Tatverdächtige die beiden Frauen in einer Asylunterkunft in der Hohemarkstraße angegriffen und schwer verletzt haben. Die zwei Verletzten im Alter von 29 und 60 Jahren wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen nach dem 36-Jährigen wurde die Unterkunft durch die Polizei geräumt. Zudem kam ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Sowohl bei dem tatverdächtigen Mann als auch den beiden Frauen handelt es sich um Bewohner der Asylunterkunft mit afghanischer Staatsangehörigkeit. Die Ermittlungen - insbesondere zum genauen Tatablauf und den Hintergründen - laufen. Zum aktuellen Zeitpunkt dauern die Fahndungsmaßnahmen weiter an.

Personen, die Angaben zum Aufenthaltsort des Gesuchten machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg oder über den Polizeinotruf zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell