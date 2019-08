PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Sondermeldung der Polizeistation Usingen zu einer Vermisstensache - Auffinden der Person

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Die Suche nach dem seit dem 23.08.2019 aus einem Seniorenheim in Usingen vermissten 90-jährigen Ernst Knauer konnte mit einem guten Ende abgeschlossen werden. Herr Knauer wurde durch einen Spaziergänger in der Waldgemarkung zwischen Usingen und Wilhelmsdorf in einem geistig verwirrten, aber ersten Einschätzungen zufolge relativ guten körperlichen, Zustand aufgefunden. Nach kurzer Behandlung vor Ort wurde er in ein Krankenhaus verbracht.

Die Angehörigen sowie das Wohnheim wurden in Kenntnis gesetzt und bedanken sich bei allen Mitteilern für ihre Unterstützung.

