POL-HG: Sondermeldung der Polizeidirektion Hochtaunus vom 04.07.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Vermisste 16-jährige Laura Weiser, Friedrichsdorf, Burgholzhausen, seit 27.06.2019, 22.30 Uhr

(pa)Seit Donnerstag, dem 27.06.2019 wird die 16-jährige Laura Weiser aus einer Einrichtung für Jugendliche in Friedrichsdorf Burgholzhausen vermisst. Zuletzt hatte sie angegeben, eine Freundin in Hanau zu besuchen. Die vermisste Jugendliche ist ca. 155cm groß, von schmaler Statur. Sie hat blaue Augen, und blondes Haar, aktuell mit Rastazöpfen. Die Vermisste hat Bezüge nach Hanau und Offenbach. Es besteht die Möglichkeit, dass sie sich in diesem Bereich aufhält.

Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet Personen, die etwas zum Aufenthaltsort der Vermissten sagen können, sich unter der Telefonnummer (06172) 120-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell