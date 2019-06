PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Sondermeldung der Polizeidirektion Hochtaunus von Dienstag, 25.06.2019

Bild-Infos

Download

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

56-Jähriger aus Friedrichsdorf-Köppern vermisst, Friedrichsdorf-Köppern, Teichmühlenweg, Sonntag, 23.06.2019, 14:00 Uhr (Gr) Seit Sonntag, 23.06.2019, 14:00 Uhr, wird der 56-jährige Steffen MÜLLER aus einem Wohnheim in Friedrichsdorf-Köppern vermisst. Herr Müller befindet sich vermutlich in hilfloser Lage und ist, auch wegen seiner körperlichen Einschränkungen, dringend auf ärztliche Hilfe angewiesen. Herr Müller ist 176 cm groß, sehr schlank und hat dunkle, lockige Haare. Über seine Bekleidung ist nichts bekannt. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Herrn Steffen Müller geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden

