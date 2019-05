POL-HG: Pressemitteilung der Polizei für den Hochtaunuskreis

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Trickbetrüger gehen leer aus, Achtung: Falsche Polizeibeamte!! Königstein, Dienstag, 21.05.2019, (hf)Am gestrigen Dienstag war es mal wieder soweit - bei insgesamt 18 Senioren in Königstein klingelte das Telefon. Am anderen Ende - Trickdiebe. 15- mal wurde es als falsche Polizeibeamte versucht, zweimal mit dem Enkeltrick und in einem Fall wurde ein Gewinn versprochen, der gegen eine Gebühr ausgelöst werden sollte. Geklappt hat es nach bisherigem Erkenntnisstand in keinem dieser Fälle. Dies ist insbesondere der guten Reaktion der Senioren zu verdanken, welchen die "Falschen Polizeibeamten am Telefon" sowie der "Enkeltrick" weitestgehend geläufig waren. In den Fällen der "Falschen Polizeibeamten" stellen sich die Anrufer meist als Polizei- bzw. Kriminalbeamte oder Angehörige der Staatsanwaltschaft vor und versuchen die Angerufenen in Angst und Schrecken zu versetzen, indem sie von bevorstehenden Straftaten, beispielsweise Raubüberfällen oder Einbrüchen zum Nachteil der kontaktierten Seniorinnen und Senioren, erzählen. Ziel der Täter ist es dabei, ihre Opfer derart unter Druck zu setzen, dass diese letztlich Wertgegenstände wie z.B. Schmuck und Bargeld an ebenso falsche Polizeibeamte aushändigen. In der Vergangenheit haben gutgläubige ältere Menschen durch diesen Schwindel bereits ihre gesamten Ersparnisse verloren. Ähnliches gilt in Fällen des "Enkeltricks", bei denen sich die Betrüger als Angehörige ausgeben und auf diese Art versuchen die Betroffenen um ihre Wertgegenstände und Bargeld zu bringen. Die Kriminalpolizei rät deshalb dringend dazu stets skeptisch zu sein, derartige Gespräche zu beenden und die Polizei über die 110 oder direkt Ihre Polizeistation in der Nähe zu kontaktieren. Die Polizei würde niemals auf diese Art und Weise das Vermögen von Privatpersonen für Ermittlungen oder Festnahmen nutzen oder vorsorglich sicherstellen. Gerne können Sie weitere Informationen unter www.polizei-beratung.de erfahren. Darüber hinaus bieten auch die Sicherheitsberater für Senioren/innen Einzelberatungen und regelmäßige Vorträge an, um über die Maschen der Betrüger aufzuklären. Weitere Informationen erhalten sie unter http://www.seniorenberater.help und https://www.praeventionsrat.de

2. Reifendiebe unterwegs, Oberursel, Pfeiffstraße, Montag, 20.05.2019, 19:00 Uhr - Dienstag, 21.05.2019, 07:15 Uhr (hf)In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden auf dem Gelände eines Autohauses in Oberursel durch Unbekannte an sieben Neufahrzeugen die Räder abmontiert und gestohlen. Die Täter betraten unbemerkt das Gelände des Autohauses und machten sich dort an den Neufahrzeugen zu schaffen. Der Wert des Stehlguts beläuft sich auf ca. 10300 Euro. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Homburg unter der (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen. 3. Verkaufsbude aufgebrochen, Königstein- Mammolshain, Kronthaler Straße, Dienstag, 21.05.2019, 22:00 Uhr - 23.15 Uhr, (hf)Am späten Dienstagabend wurde die Holztür einer Verkaufsbude in der Kronthaler Straße aufgebrochen und die darin befindlichen Wertgegenstände entwendet. Durch eine aufgehebelte Tür gelangten die Täter unbemerkt in die Verkaufsbude, durchwühlten diese und verschwanden mit den Wertgegenständen. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Homburg unter der (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

4. Mountainbike gestohlen, Stierstadt, Kiesweg, Dienstag, 21.05.2019, 07:30 Uhr - 13:30 Uhr, (hf)Unbekannte stehlen Mountainbike von Schulgelände. Am Dienstag zwischen 07:30 Uhr und 13:30 Uhr haben Unbekannte ein Mountainbike vom Gelände einer öffentlichen Schule im Kiesweg gestohlen. Das Rad war mit einem Schloss an einem Fahrradständer gesichert. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Homburg unter der (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

5. Glück im Unglück, Brombach, K 723, Dienstag, 21.05.2019, 14:40 Uhr, (hf)Am gestrigen Dienstag gegen 14:40 Uhr kam es auf der K 723 bei Brombach zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person und 10.000EUR Sachschaden. Der 39- jährige Fahrer eines VW Transporter war auf der K 723 zwischen Brombach und Neu- Anspach unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und frontal mit einem Baum zusammenstieß. Nach bisherigem Erkenntnisstand kam der 39- jährige mit leichteren Verletzungen und einem Schrecken davon. Vorsichtshalber wurde er trotzdem in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein Transporter war nach dem Unfall Totalschaden.

6. PKW überschlägt sich auf regennasser Fahrbahn, Grävenwiesbach, L3457, Dienstag, 21.05.2019, 07:45 Uhr, (hf)Am frühen Dienstagmorgen kam es bei Regenwetter zu einem Unfall auf der L3457, bei welchem sich ein Ford Fiesta überschlug. Die 41- jährige Fahrerin des Ford war um 07:45 Uhr auf der L3457 in Richtung Laubach unterwegs. Nach Angaben der 41- jährigen hatte diese Probleme mit ihren Bremsen, kam ins Schleudern, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde zur Vorsorge ins Krankenhaus eingeliefert. An dem Ford Fiesta entstand Totalschaden. Schadenssumme 2500 Euro.

7. Renault Scenic auf Parkplatz beschädigt, Usingen, Wilhelmjstraße, Montag, 20.05.2019, 15:00 Uhr - 18:00 Uhr,

(hf)Bereits am Montag wurde in der Wilhemjstraße in Usingen ein abgestellter Renault Scenic durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Renault wies Unfallspuren im Bereich des vorderen Stoßfängers auf. Ein hinterlassener Zettel mit einer Rufnummer führte nicht zur Feststellung des Unfallverursachers. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Homburg unter der (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

