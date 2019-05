PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 16.05.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Zwei versuchte Einbrüche, Bad Homburg, Ober-Eschbach / Gonzenheim, 13.05.2019 - 15.05.2019

(pa)Einbrecher scheiterten in den vergangenen Tagen sowohl in Ober-Eschbach als auch in Gonzenheim. Zwischen Montagmorgen, 09.15 Uhr, und Dienstagabend, 20.30 Uhr, machten sich Unbekannte an einer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Ober-Eschbacher-Straße in Ober-Eschbach zu schaffen. Der Versuch, diese aufzuhebeln blieb jedoch ohne Erfolg. Ebenfalls lediglich bis zur Eingangstür kamen bisher unbekannte Täter in der Nacht auf Mittwoch in der Straße "Am Zollstock" in Gonzenheim an einem dort gelegenen Einfamilienhaus. Hier wurde zwischen 01.15 Uhr und 08.35 Uhr ein Fensterteil der Haustür mit einem Stein eingeschlagen. Aus unbekannten Gründen ließen die Täter von der weiteren Tatausführung ab. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich dort unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Zwei Motorroller gestohlen, Kronberg im Taunus, Hartmuthstraße / Bahnhofstraße, 14.05.2019 - 15.05.2019

(pa)Gleich zwei Motorroller wurden zwischen Dienstag und Mittwoch in Kronberg entwendet. In der Hartmuthstraße in einem Innenhof abgestellt war ein grauer Roller der Marke "REX", der zwischen Dienstag- und Mittwochnachmittag gestohlen wurde. Der Besitzer hatte das Kleinkraftrad am Dienstag gegen 15.30 Uhr dort vor einer Garage geparkt und mittels Lenkerschloss gesichert. Bei seiner Rückkehr am Mittwoch gegen 15.15 Uhr war das Fahrzeug verschwunden. Ähnliches ereignete sich am Mittwochabend in der Bahnhofstraße. Dort stellte ein Mann gegen 20.00 Uhr seinen 125er-Motorroller der Marke "DAELIM" in einem Garagenhof ab. Kurz nach 23.00 Uhr musste er feststellen, dass Unbekannte das Lenkerschloss überwunden und das schwarze Leichtkraftrad entwendet hatten. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06174) 9266 - 0 bei der Polizei in Königstein zu melden.

3. Streit unter Jugendlichen, Oberursel, Platz des 17. Juni, 15.05.2019, gg. 19.45 Uhr

(pa)Gestern Abend kam es am Bahnhof in Oberursel zu einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen. Eine 15-Jährige hielt sich in Begleitung einer Freundin gegen 19.45 Uhr dort auf. Die jungen Frauen gerieten nach eigenen Angaben mit einer Gruppe ihnen bekannter männlicher Jugendlicher zunächst in einen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf habe einer der jungen Männer mit einem Stein nach der 15-Jährigen geworfen, der sie am Kopf traf und leicht verletzte. Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg zu melden.

4. Schmierereien an Autobahnbrücke, Oberursel, Bommersheim, Freiligrathstraße, 12.05.2019, 12.00 Uhr bis 15.05.2019, 18.30 Uhr

(pa)Vandalen waren in den vergangenen Tagen in der Feldgemarkung bei Bommersheim unterwegs. Zwischen Sonntagmittag, 12.00 Uhr, und Mittwochabend, 18.30 Uhr, begaben sich Unbekannte an eine, in der Verlängerung der Freiligrathstraße gelegene, Autobahnbrücke über die A661. Dort beschmierten sie ein Schild mit einem schwarzen Farbstift. Durch die Schmiererei wurde ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro verursacht. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer (06171) 6240 - 0 zu melden.

5. Fahrradfahrerin schwer verletzt, Friedrichsdorf, Höhenstraße / Wilhelmstraße, 15.05.2019, gg. 07.30 Uhr

(pa)Gestern musste eine Radfahrerin nach einem Verkehrsunfall in Friedrichsdorf in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein 39-jähriger Mann befuhr am Mittwochmorgen gegen 07.30 Uhr mit seinem Ford Kuga die Höhenstraße aus Richtung Homburger Landstraße kommend in Fahrtrichtung Gonzenheimer Landstraße. An der Kreuzung der Höhenstraße mit der Wilhelmstraße fuhr der Ford-Fahrer weiter geradeaus. In diesem Moment kreuzte eine 29-jährige Frau mit ihrem Mountainbike aus der Wilhelmstraße kommend die Höhenstraße in Fahrtrichtung "Am Dammwald". Der Ford des 39-Jährigen erfasste die Radfahrerin, die dadurch stürzte und sich multiple Verletzungen zuzog. Die Frau wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Laut Zeugenaussagen kommt ein Missachten des Rotlichts an der Ampelkreuzung durch die 29-Jährige als Unfallursache in Betracht.

