POL-HG: Pressemitteilung der Polizeidirektion Hochtaunus vom Montag, 13.05.2019

1. Einbrecher erbeutet Bargeld in Kirche, Oberursel (Taunus), Hohemarkstraße, Samstag, 11.05.2019, 21:00 Uhr bis Sonntag, 12.05.2019, 09:00 Uhr

(jn)Im Tatzeitraum zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen sind Einbrecher in eine Kirche in Oberursel eingebrochen und haben Bargeld gestohlen. Hierfür schlugen die bislang unbekannten Täter eine Scheibe an der Rückseite der Kirche in der Hohemarkstraße ein und kletterten in den Innenraum, wo sie mehrere Schränke aufbrachen und auf wenige Hundert Euro Bargeld stießen. Mit der Beute gelang den Tätern unerkannt die Flucht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen übernommen und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06172 / 120 - 0.

2. Portemonnaie aus Pkw gestohlen, Weilrod, Riedelbach, Bachstraße, Montag, 13.05.2019, 02:30 Uhr 07:00 Uhr

(jn)Auf ein offen in der Mittelkonsole eines Pkw abgelegtes Portemonnaie hatten es ein oder mehrere Autoknacker in der vergangenen Nacht in Weilrod abgesehen. Ersten Erkenntnissen zufolge schlugen die Täter zwischen 02:30 Uhr und 07:00 Uhr ein Seitenfenster des in der Bachstraße im Ortsteil Riedelbach abgestellten VW ein und ließen den Geldbeutel, in welchem neben Bargeld auch Ausweise und Bankkarten waren, mitgehen. Der Gesamtschaden wird auf knapp 1.000 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172 / 120 - 0 in Verbindung zu setzen. Darüber hinaus warnt die Polizei erneut davor, Wertgegenstände in Kraftfahrzeugen offen liegen zu lassen. Schaffen Sie gar nicht erst derartige Tatgelegenheiten für Diebe und nehmen Sie Handtaschen, Portemonnaies, Bargeld, mobile Navigationsgeräte oder ähnliche Gegenstände von Wert an sich, wenn Sie ihr Auto abstellen. Im Idealfall lassen Sie Sachen von Wert gar nicht im Auto liegen - auch nicht versteckt - da erfahrene Diebe jedes Versteck kennen. Autos sind kein Safe! Wenn Sie Personen beobachten, die Fahrzeuge ableuchten oder die Innenräume in Augenschein nehmen, zögern Sie nicht damit, die Polizei zu alarmieren.

3. Schmierereien an Bahn, Grävenwiesbach, Frankfurter Straße, Bahnhof, Freitag, 10.05.2019, 21:00 Uhr bis Montag, 13.05.2019, 05:20 Uhr

(jn)In Usingen haben unbekannte Täter im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes eine S-Bahn am Grävenwiesbacher Bahnhof mit Farbe beschmiert. Durch die aufgetragene Farbe entstand ein Schaden in Höhe von 2.000 Euro. Die Polizei in Usingen ermittelt jetzt wegen Sachbeschädigung und erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06081 / 9208 - 0.

4. Pkw beschädigt, Bad Homburg v. d. Höhe, Adolf-Rüdiger-Straße, Freitag, 10.05.2019, 20:00 Uhr bis Samstag, 11.05.2019, 19:00 Uhr

(jn)Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro haben unbekannte Täter an einem Pkw in Bad Homburg hinterlassen. Zwischen Freitag- und Samstagabend wurde die Fahrerseite des in der Adolf-Rüdiger-Straße abgestellten Pkw beschädigt. Die Ermittlungsgruppe der Bad Homburger Polizei nimmt fallbezogene Hinweise unter der Telefonnummer 06172 / 120 - 0 entgegen.

5. Motorradfahrer stürzt - Verursacher unbekannt, Bad Homburg v. d. Höhe, Ober-Eschbacher Straße, Peterhofer Straße, Sonntag, 12.05.2019, 10:45 Uhr

(jn)Die Polizei in Bad Homburg sucht seit Sonntagvormittag nach einem Unfallverursacher, der für einen Verkehrsunfall verantwortlich sein könnte, bei dem ein 16-jähriger Motorradfahrer aus Usingen verletzt wurde. Den Angaben des 16-Jährigen zufolge war dieser am Sonntag gegen 10:45 Uhr auf der Ober-Eschbacher Straße unterwegs gewesen und beabsichtigte, links in die Peterhofer Straße abzubiegen. Hierbei kam dem 16-jährigen Leichtkraftradfahrer ein Fahrzeug entgegen, das von der Peterhofer Straße kommend nach rechts auf die Ober-Eschbacher Straße einbog. Dieses soll beim Einbiegen nach links ausgeschert sein, weshalb der Zweiradfahrer nach rechts auswich und in der Folge stürzte. Der Fahranfänger trug leichte Verletzungen davon; zudem entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Zeugen des Vorfalles melden sich bitte unter der Telefonnummer 06172 / 120 - 0.

