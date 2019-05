PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 10.05.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Audi gestohlen, Usingen, Beethovenstraße, 09.05.2019, 20.00 Uhr bis 10.05.2019, 08.00 Uhr

(pa)Autodiebe entwendeten zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen in Usingen einen hochwertigen Audi. Dessen Besitzer hatte das Fahrzeug am Donnerstag gegen 20.00 Uhr in der Beethovenstraße in einer Hauseinfahrt geparkt. Am Freitag gegen 08.00 Uhr musste er feststellen, dass sein Wagen - ein Audi A7 mit einem Wert von rund 30.000 Euro - gestohlen wurde. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich dort unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Ärger vor der Wohnungstür, Steinbach, Berliner Straße, 09.05.2019, gg. 05.30 Uhr

(pa)Die Polizei nahm am Donnerstag in Steinbach einen Mann fest, der in einem Mehrfamilienhaus in der Berliner Straße randaliert hatte. Der 29-Jährige war dort in den frühen Morgenstunden, gegen 05.30 Uhr, an der Wohnungstür einer Bekannten erschienen und bat um Einlass. Die Wohnungsinhaberin öffnete dem augenscheinlich unter Drogeneinfluss stehenden Mann jedoch nicht, woraufhin dieser fortwährend schrie, klopfte und klingelte. Im Verlauf gab der 29-Jährige auch einen Schuss aus einer mitgeführten Schreckschusswaffe in Richtung der geschlossenen Wohnungstür ab, die hierdurch beschädigt wurde. Die eintreffenden Polizeibeamten stellten bei dem Mann die besagte Schreckschusswaffe, ein Einhandmesser sowie eine geringe Menge Betäubungsmittel sicher. Dem erteilten Platzverweis kam der 29-Jährige nach. Er muss sich nun strafrechtlich verantworten.

3. Einbruch in Einfamilienhaus, Bad Homburg v. d. Höhe, Dorfweiler Straße, 09.05.2019, 11.00 Uhr bis 12.45 Uhr

(pa)Die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses nutzten Einbrecher gestern Mittag in Bad Homburg aus. Sie betraten zwischen 11.00 Uhr und 12.45 Uhr das Grundstück in der Dorfweiler Straße und hebelten ein Fester auf, durch das sie ins Gebäude einstiegen. Hier durchsuchten sie mehrere Zimmer. Mit einer Armbanduhr im Wert von mehreren Hundert Euro entfernten sich die Täter wieder unerkannt. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg ermittelt und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich dort unter (06172) 120 - 0 zu melden.

4. Gegenstand auf fahrendes Auto geworfen, Bad Homburg v. d. Höhe, Südring, 09.05.2019, gg. 12.35 Uhr

(pa)Gestern erstattete ein Autofahrer bei der Polizei in Bad Homburg Anzeige wegen Sachbeschädigung an seinem Wagen. Nach Angaben des Anzeigenerstatters befuhr dieser gegen 12.35 Uhr den Südring aus Richtung Jakob-Lengfelder-Straße in Fahrtrichtung Hewlett-Packard-Straße. Kurz vor der Einmündung der Hewlett-Packard-Straße habe eine unbekannte Person den BMW des Mannes mit einem Gegenstand beworfen, wodurch die Windschutzscheibe beschädigt wurde. An dieser entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter (06172) 120 - 0 bei der Polizeistation in Bad Homburg zu melden.

5. Motorradfahrer bei Sturz leicht verletzt, Oberursel, Weingärtenumgehung, 09.05.2019, gg. 19.00 Uhr

(pa)Mit leichten Verletzungen und einem Sachschaden von einigen Hundert Euro endete ein Motorradunfall gestern Abend. Ein 55-jähriger Mann war gegen 19.00 Uhr mit seinem Kraftrad auf der Weingärtenumgehung in Fahrtrichtung Gablonzer Straße unterwegs, als er in einer scharfen Kurve von der nassen Fahrbahn abkam und stürzt. Dabei zog sich der 55-jährige leichte Verletzungen zu. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

6. Aktueller Blitzerreport für den Hochtaunuskreis für die 20. Kalenderwoche, Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. In der kommenden Woche finden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

