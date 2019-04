POL-HG: Pressemeldung der Kriminalpolizei Bad Homburg

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

37-jähriger Lukasz Studzinski vermisst, Bad Homburg, Am Rabenstein, seit 11.04.2019, 22:00 Uhr,

(ps)Seit dem 11.04.2019 ist der 37-jährige Lukasz Studzinski aus Bad Homburg v. d. Höhe vermisst. Zu diesem Zeitpunkt verließ der Herr Studzinski seine Wohnung und ging mit seinem Hund spazieren. Wenige Minuten später wurde der in der Nachbarschaft bekannte Hund durch Anwohner auf der Straße aufgegriffen und der Lebensgefährtin des Vermissten zurückgebracht. Alle Suchmaßnahmen und Ermittlungen bei möglichen Anlaufadressen verliefen bisher ergebnislos. Lukasz Studzinski ist etwa 1,80 Meter groß und athletisch gebaut. Er hat blonde, kurze Haare, einen blonden Vollbart und blaue Augen. Weiterhin ist er auf dem linken Oberarm bis zur Schulter mit einem Stierkopf und entlang der Wirbelsäule bis zum Haaransatz am Nacken mit einem lateinischen Schriftzug tätowiert. Zuletzt war er mit einem schwarzen Kapuzenpullover mit Batman-Symbol, einer grauen Jogginghose, schwarzen Schuhen der Marke "Nike" sowie einer schwarzen Lederjacke bekleidet. Der Vermisste ist polnischer Staatsangehöriger. Die ersten Ermittlungen ergaben Hinweise, dass Herr Studzinski auch in Richtung Polen unterwegs sein könnte. Bis dato liegen keine konkreten Erkenntnisse vor, warum sich der Vermisste so plötzlich aus Bad Homburg entfernt hat. Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt die Bad Homburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06172) 120-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

