POL-HG: Speedmarathon 2019 - Bekanntgabe der Messstellen im Bereich des Polizeipräsidiums Westhessen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Am 3. April beteiligen sich die Hessische Polizei und Kommunen am europaweiten TISPOL Speedmarathon 2019. Neben verschiedener europäischer Länder nehmen neun Bundesländer an diesem Verkehrspräventionstag teil. Gemeinsam gehen die Verkehrsüberwacher gegen Temposünder vor und wollen das Geschwindigkeitsniveau nachhaltig senken.

In diesem Zusammenhang müssen sich die hessischen Verkehrsteilnehmer im Zeitraum zwischen 06.00 Uhr und 22.00 Uhr auf Geschwindigkeitsmessungen einstellen.

Heute werden die Messstellen im Bereich des Polizeipräsidiums Westhessen veröffentlicht. Diese finden Sie im beigefügten pdf.

Darüber hinaus laden wir interessierte Medienvertreter herzlich dazu ein, die Messstelle auf der Bundesstraße 42, Höhe des Erbacher Wäldchens, zwischen 09:30 Uhr und 10:30 Uhr, zu begleiten. Wir bitten freundlich um namentliche Anmeldungen bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Westhessen unter folgender E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

