POL-HG: Sondermeldung der Polizeidirektion Hochtaunus vom 27.02.2019 aufgrund der Suche nach einer 11-Jährigen

1. 11-Jährige aus Usingen vermisst

Usingen, Neutorstraße, seit Dienstag, 26.02.2019, gegen 19:45 Uhr

(vh) Seit Dienstagabend wird die 11-jährige Alice Reiter aus Usingen vermisst. Alice verließ am gestrigen Dienstag gegen 19:45 Uhr die Wohneinrichtung in der Usinger Neutorstraße, in der sie derzeit untergebracht ist. Mutmaßlich nutzte sie zur Fortbewegung den Bus oder die Bahn, um den Bereich von Usingen zu verlassen. Erkenntnisse zum derzeitigen Aufenthalt der 11-Jährigen konnten im Verlauf der bislang geführten Ermittlungen nicht gewonnen werden. Die älter wirkende Alice Reiter ist circa 160 cm groß, hat braunes längeres Haar und eine kräftige Figur. Bekleidet ist sie mit einer Jacke mit Camouflage-Muster (Tarn-Muster), einem karierten Schal, einer Jeanshose und weißen "Nike"-Turnschuhen, die eine höhere Sohle haben.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten werden von der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

