Lichtbild des vermissten Rolf Sexauer Bild-Infos Download

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - 1. Senior aus Wohnheim in Kronberg / Ts. vermisst

Kronberg - Oberhöchstadt, Feldbergstraße, seit Mittwoch, 05.12.2018, 18:00 Uhr

(vh) Seit Mittwoch, 05.12.2018, 18:00 Uhr, wird der 86-jährige Rolf Friedrich SEXAUER aus Kronberg im Taunus vermisst. Herr Sexauer, der Bewohner eines Altenstiftes in der Feldbergstraße im Stadtteil Oberhöchstadt ist, wurde letztmalig gegen 17:00 Uhr in der Einrichtung gesehen. Bereits am gestrigen Mittwoch durchgeführte umfangreiche Suchmaßnahmen, die sich auch auf angrenzende Waldbereich erstreckten, verliefen erfolglos. Herr Sexauer wird beschrieben mit einer Größe von 165 cm, sehr schlanker Statur und kurzen grauen Haaren. Bekleidet ist der Vermisste mit einem blauen Kurzmantel, dunklen Hosen und einer grauen Schirmmütze. Zu einem möglichen Ziel des als zeitlich und örtlich leicht desorientierten Vermissten liegen keinerlei Informationen vor.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Polizeistation in Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

