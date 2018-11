POL-HG: Pressemeldung der PD Hochtaunus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - Pressemeldung der PD Hochtaunus vom 26.11.2018

1. Golf Cabrio gestohlen

Usingen, Blücherstraße, Sonntag, 25.11.2018, zwischen 20:00 Uhr und 23:45 Uhr

(vh) Einen schwarzen VW Golf Cabrio im Wert von circa 15.000 Euro entwendeten unbekannte Täter am Sonntagabend in Usingen. Der Besitzer des Cabrios, welches das amtliche Kennzeichen LDK-VW 99 trägt, hatte dieses gegen 20:00 Uhr im Bereich der Blücherstraße am Fahrbahnrand abgestellt. Gegen 23:45 Uhr war der PKW verschwunden. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Die "AG Pkw" der Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

2. Schmuck und Uhr erbeutet

Glashütten - Schloßborn, Dattenbachstraße, Samstag, 24.11.2018, zwischen 14:00 Uhr und 21:20 Uhr

(vh) Die Abwesenheit der Hausbewohner nutzen unbekannte Täter am Samstag zu einem Einbruch in Glashütten-Schloßborn. Zwischen 14:00 Uhr und 21:20 Uhr betraten die Täter das in der Dattenbachstraße gelegene Wohnanwesen. Dort machten sie sich an einem Lichtschacht zum Kellergeschoss zu schaffen, wo sie in der Folge ein Kellerfenster zerstörten und anschließend durch dieses in das Innere des Hauses einsteigen konnten. In den betretenen und durchsuchten Wohnräumen fielen den Tätern mehrere Schmuckstücke und eine Uhr im Gesamtwert von circa 5.000 Euro in die Hände. Der zusätzlich verursachte Sachschaden wird mit circa 600 Euro beziffert.

Das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

3. Spinde geknackt

Bad Homburg, Mühlweg, Samstag, 24.11.2018, zwischen 09:30 Uhr und 10:15 Uhr

(vh) Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro war die Beute der Täter, die am Samstagvormittag in einem Anwesen in der Bad Homburger Innenstadt ihr Unwesen trieben. Zwischen 09:30 Uhr und 10:15 Uhr begaben sich die Täter unbemerkt in ein im Mühlweg gelegenes Gästehaus und suchten dort zielgerichtet die Umkleideräume der Bediensteten auf. Gewaltsam wurden nachfolgend mehrere Spinde geöffnet und daraus Bargeld in Höhe von insgesamt 370 Euro entwendet. An den Spinden entstand durch das Handeln der Täter ein Schaden in fast gleicher Höhe. Täterhinweise liegen aktuell noch nicht vor.

Das Diebstahlskommissariat der Kriminalpolizei in Bad Homburg nimmt die Anrufe von Zeugen oder Hinweisgebern unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

4. Einbruch in Büro

Oberursel - Bommersheim, Lange Straße, zwischen Freitag, 23.11.2018, 11:00 Uhr und Samstag, 24.11.2018, 03:15 Uhr

(vh) Ohne Beute blieben die Täter, die zwischen Freitag und Samstag in ein Büro innerhalb eines Mehrfamilienhauses in der Lange Straße in Oberursel-Bommersheim einbrachen. Zunächst gelangten die Unbekannten in den Wohnkomplex und machten sich dort an der Tür eines Büroraumes zu schaffen, die sie letztlich auch mittels eines Hebelwerkzeuges öffnen konnten. Der nun erreichbare Büroraum wurde durchsucht, ersten Feststellungen zufolge kam es aber nicht zur Entwendung von Gegenständen, wodurch es beim Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro blieb.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

5. Hoher Sachschaden bei Einbruch

Kronberg, Schülerwiesen, zwischen Sonntag, 25.11.2018, 22:00 Uhr und Montag, 26.11.2018, 03:35 Uhr

(vh) Ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstand in der Nacht zum Montag bei einem Einbruch in ein Sportlerheim in Kronberg. Nach Betreten des in der Straße "Schülerwiesen" gelegenen Sportgeländes gelang es den Tätern ein Fenster des Sportlerheimes mit brachialer Gewalt zu öffnen. Im Innenbereich wurden weitere Türen und ein vorgefundener Zigarettenautomat gewaltsam geöffnet. Bislang konnte nicht abschließend festgestellt werden, ob weitere Gegenstände von den Tätern, neben den aus dem aufgebrochenen Automaten entnommenen Zigaretten, entwendet wurden.

Das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

6. Versuchte Einbrüche im Usinger Land

Wehrheim, Wiesenau / Usingen, Bartholomäus-Arnoldi-Straße / Neu-Anspach - Anspach, Raiffeisenstraße, zwischen Freitag, 23.11.2018, 20:00 Uhr und Sonntag, 25.11.2018, 18:00 Uhr

(vh) Zu drei versuchten Einbrüchen in Wohnhäuser kam es zwischen Freitagabend und Sonntagabend im Bereich des Usinger Landes. Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen verschafften sich unbekannte Täter den Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Raiffeisenstraße in Neu-Anspach und brachen dort einen Kellerraum auf, entwendeten ersten Feststellungen zufolge aber letztlich keine Gegenstände. Der zu beklagende Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. In ein in der Straße "Wiesenau" in Wehrheim gelegenes Einfamilienhaus wollten Unbekannte zwischen Freitagabend und Sonntagnachmittag einbrechen, scheiterten dabei aber an der Terrassentür, an der sie einen Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro verursachten. Weiter ein Ziel von Einbrechern wurde zwischen Samstagmorgen und Sonntagabend ein Reihenhaus in der Bartholomäus-Arnoldi-Straße in Usingen. Nach Betreten des Grundstückes hebelten die Täter mit erhöhtem Kraftaufwand die Terrassentür auf und durchsuchten nachfolgend sämtliche Wohnräume. Nach ersten Feststellungen der Hausbewohner wurden von den Tätern keine Gegenstände entwendet. Der an der Tür verursachte Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Bad Homburg nimmt die Anrufe von Zeugen oder Hinweisgebern unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

7. Einbrecher in Mehrfamilienhaus

Königstein - Schneidhain, Sperlingsweg, zwischen Sonntag, 18.11.2018, 12:00 Uhr und Samstag, 24.11.2018, 17:00 Uhr

(vh) Ungebetene Besucher erhielt in den zurückliegenden Tagen eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Königstein-Schneidhain. Zwischen vorletztem Sonntag und dem vergangenen Samstag gelang es unbekannten Tätern im Sperlingsweg ein Fenster einer Wohnung aufzuhebeln und durch dieses in die Wohnräume einzudringen. Wie sich zeigte, wurden von den Tätern mehrere Schränke geöffnet und auch durchsucht, inwieweit es letztlich zur Entwendung von Gegenständen kam, ist derzeit noch unklar. Der durch die Tat zumindest zu beklagende Sachschaden wird auf insgesamt circa 800 Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

8. Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer

Königstein, Kronberger Straße / Asklepiosweg, Freitag, 23.11.2018, gegen 19:45 Uhr

(vh) Einen erheblich alkoholisierten Autofahrer stoppten Beamte der Polizeistation Königstein am Freitagabend. Gegen 19:45 Uhr ging bei der Polizei die telefonische Mitteilung eines Zeugen ein, der unmittelbar zuvor nur durch eine schnelle Reaktion einen Unfall verhindern konnte, als ein Toyota mit HG-Kennzeichen auf die Gegenfahrbahn geraten und direkt auf ihn zugefahren sei. Darüber hinaus berichtete der Zeuge, dass der Fahrer des Toyota bereits mehrere rote Ampeln missachtet habe. Kurze Zeit später konnte der benannte Toyota im Bereich der Kronberger Straße von einer Streifenbesatzung angehalten und dessen Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei wurde schnell deutlich, dass der angehaltene 51-jährige Königsteiner erheblich dem Alkohol zugesprochen hatte. Ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert oberhalb von 2,6 Promille. Entsprechend musste der Königsteiner die Beamten mit zur Dienststelle begleiten, wo es zur Durchführung einer ärztlichen Blutentnahme und auch zur Sicherstellung des Führerscheines des 51-Jährigen kam.

9. Von Fahrbahn abgekommen

Gemarkung Usingen, Bundesstraße 456 - Höhe des Abzweiges der Kreisstraße 727 in Richtung Eschbach, Samstag, 24.11.2018, gegen 07:00 Uhr

(vh) Unverletzt überstand am Samstagmorgen ein Autofahrer einen Verkehrsunfall, der sich auf der B 456, in Höhe des Abzweiges der K 727 in Richtung Usingen-Eschbach ereignete. Gegen 07:00 Uhr befuhr ein 43-jähriger Mann aus Grävenwiesbach mit seinem Audi A4 die Bundesstraße von Grävenwiesbach kommend in Richtung Usingen. Aus ungeklärten Gründen kam der 43-Jährige kurz vor dem Abzweig nach Eschbach mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr zunächst einen Leitpfosten, bevor das Fahrzeug im Bereich einer Böschung abhob und letztlich hinter einem Waldweg auf der Fahrerseite zum Liegen kam. Der Fahrer des Audi konnte seinen Pkw nachfolgend eigenständig verlassen. Sein Pkw, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 10.000 Euro entstand, war im Nachgang des Geschehens nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

10. Pkw beim Einbiegen übersehen

Gemarkung Wehrheim, Bundesstraße 456, in Höhe der Einmündung der Heisterbachstraße, Samstag, 24.11.2018, gegen 12:50 Uhr

(vh) Zwei Verletzte forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Samstagmittag auf der Bundesstraße 456, in Höhe des Einmündungsbereiches der Heisterbachstraße, ereignete. Gegen 12:50 Uhr befuhr eine 35-jährige Frau aus Weilmünster mit ihrem Seat Ibiza die Heisterbachstraße in Richtung der B 456, in die sie nachfolgend nach links in Richtung Usingen einbiegen wollte. Bei dem Einbiegevorgang übersah die 35-Jährige einen von links kommenden, die Bundesstraße von Usingen in Richtung Saalburg fahrenden Ford Focus, an dessen Steuer eine 61-jährige Usingerin saß. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, infolge die beiden Fahrerinnen verletzt wurden, aber nach erster medizinischer Behandlung am Unfallort entlassen werden konnten. Der an ihren nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird auf insgesamt circa 11.000 Euro geschätzt.

11. Pkw übersehen

Friedrichsdorf - Köppern, Friedberger Straße / Landesstraße 3057, Sonntag, 25.11.2018, gegen 18:30 Uhr

(vh) Ein Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro entstand am Sonntagabend bei einem Unfall auf der Friedberger Straße, kurz vor der sogenannten "Buscheck"-Kreuzung. Gegen 18:30 Uhr befuhr ein 61-jähriger Friedrichsdorfer mit seinem BMW die Friedberger Straße in Richtung Ortsende Köppern und befand sich dabei auf der linken der beiden Fahrspuren. Zeitgleich befuhr ein 46-jähriger Mann aus Rosbach mit seinem Mercedes Benz den selben Streckenabschnitt, befand sich dabei aber auf der rechten der beiden Fahrspuren. Verkehrsbedingt musste der 61-Jährige den Fahrstreifen wechseln, übersah dabei aber den Pkw des Rosbachers. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, den beide Fahrer unverletzt überstanden. Die beiden beteiligten Fahrzeuge waren im Nachgang des Unfalles noch weiter fahrbereit.

