POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus für den Zeitraum Freitag, 23.11.2018 bis zum Sonntag, 25.11.2018

Hochtaunuskreis (ots) - Polizeistation Bad Homburg

Straftaten

Sachbeschädigung an Toilettenhäuschen

Tatort: 61350 Bad Homburg v.d. Höhe, Tannenwaldweg Tatzeit: Bis zum Samstag, 24.11.2018, 12:39 Uhr

Sachverhalt: Bis zum Feststellungszeitpunkt wurden durch unbekannte Täter die Fenster und die Innenausstattung eines Toilettenhäuschens mutwillig zerstört. Der Sachschaden wird auf 2500 EUR geschätzt. Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizeistation in Bad Homburg unter 06172 / 120 - 0 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an PKW

Tatort: 61381 Friedrichsdorf, Am Zollstock Tatzeit: Freitag, 23.11.2018, 22:00 Uhr bis Samstag, 24.11.2018, 07:00 Uhr

Sachverhalt: Im Tatzeitraum wurden die Seitenscheiben eines schwarzen VW Golf zerstört. Der Sachschaden wird auf 800 EUR geschätzt. Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizeistation in Bad Homburg unter 06172 / 120 - 0 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Supermarkt

Tatort: 61348 Bad Homburg v.d. Höhe, Rathausplatz Tatzeit: Samstag, 24.11.2018, 02:31 Uhr

Sachverhalt: Ein unbekannter Täter zerstörte eine Glasscheibe des Supermarktes und entwendete Spirituosen und Zigaretten aus der Auslage. Der entstandene Sachschaden wird auf 2500 EUR geschätzt. Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizeistation in Bad Homburg unter 06172 / 120 - 0 in Verbindung zu setzen.

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Tatort: 61381 Friedrichsdorf, Bornfeldstraße Tatzeit: Mittwoch, 14.11.2018, 08:00 Uhr bis Freitag, 23.11.2018, 08:00 Uhr

Sachverhalt: Unbekannte Täter versuchten die rückwärtige Terrassentür des Einfamilienhauses aufzuhebeln. Der entstandene Sachschaden wird auf 1000 EUR geschätzt. Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizeistation in Bad Homburg unter 06172 / 120 - 0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Tatort: 61348 Bad Homburg v.d. Höhe, Thomasstraße Ecke Hessenring Tatzeit: Samstag, 24.11.2018, 22:17 Uhr

Sachverhalt: Eine 22 Jahre alte Frau aus dem Main-Kinzig-Kreis fuhr aus Unachtsamkeit mit ihrem Smart auf den VW Tiguan eines 65 Jahre alten Flörsheimers auf. Dieser hatte im Kreuzungsbereich verkehrsbedingt bremsen müssen. Die Beifahrerin in dem VW Tiguan, eine 65 Jahre alte Frau aus Bad Soden, wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 1400 EUR geschätzt.

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Tatort: 61348 Bad Homburg v.d. Höhe, Orangeriegasse Tatzeit: Samstag, 24.11.2018, 01:30 Uhr

Sachverhalt: Die geparkte graue Mercedes Benz A-Klasse eines 29 Jahre alten Bad Homburgers wurde beim Ausparken von einem schwarzen Mercedes Benz SL beschädigt. Der Halter der A-Klasse sprach den Unfallverursacher daraufhin an, dieser flüchtete dann aber mit hoher Geschwindigkeit von der Unfallstelle. Es wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 EUR geschätzt. Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizeistation in Bad Homburg unter 06172 / 120 - 0 in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Oberursel

Straftaten

Im Berichtszeitraum keine presserelevanten Ereignisse.

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Tatort: 61440 Oberursel, Oberhöchstadter Straße Tatzeit: Freitag, 23.11.2018, 11:15 Uhr

Sachverhalt: Ein Pkw BMW-Fahrer hielt mit seinem Fahrzeug verkehrsbedingt auf der Rechtsabbiegespur in der Oberhöchstadter Straße, aus Richtung Korfstraße kommend in Richtung Adenauer Allee. Eine Pkw-Renault Fahrerin befuhr die Oberhöchstadter Straße, aus Richtung Austraße kommend in Richtung Liebfrauenstraße auf der Geradeausspur. Als die LZA Grünlicht zeigte und die Renault-Fahrerin den BMW passierte, touchierte sie den BMW, so dass an beiden Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 5500.-EUR entstand. Die Renault-Fahrerin setzte ihre Fahrt geradeaus in die Liebfrauenstraße fort und bog dann weiter nach links in die Feldbergstraße ein. Die Unfallverursachende Pkw-Renault Fahrerin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne dem Geschädigten oder der Polizei ihre Personalien und die Art ihrer Beteiligung bekanntzugeben. Als Fahrzeugführerin konnte eine 86-jährige Dame ermittelt werden.

Wildunfall mit getötetem Hirsch

Tatort: Gemarkung 61440 Oberursel, Kanonenstraße (L 3004), Höhe km 3,2 Tatzeit: Freitag, 23.11.2018, 11:50 Uhr

Sachverhalt: Ein Pkw-Daimler Fahrer befuhr mit seinem Fahrzeug die Kanonenstraße, aus Richtung Oberursel kommend in Richtung Feldberg. In Höhe km 3,2 überquerte plötzlich unmittelbar vor dem Pkw ein Hirsch die Fahrbahn von links nach rechts, so dass es zur Kollision des Pkw's mit dem Hirsch kam. Hierbei entstand an dem Pkw ein Sachschaden in Höhe von ca. 7000.-EUR, der Hirsch verstarb noch an der Unfallstelle.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Tatort: 61440 Oberursel, Am Rahmtor Tatzeit: Freitag, 23.11.2018, 18:53 Uhr

Sachverhalt: Beim Ausparken touchierte ein 65-jährige Pkw Ford-Fahrerin einen geparkten Pkw Mercedes, wobei ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 1100.-EUR an beiden Pkw's entstand.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Tatort: 61440 Oberursel, An der Herrenmühle, Hollerberg Tatzeit: Freitag, 23.11.2018, 21:00 Uhr

Sachverhalt: Eine Pkw VW-Golf Fahrerin beschädigte beim Einparken eine Sitzbank der Stadt Oberursel, die hierbei noch aus der Verankerung gerissen wurde. Es entstand dadurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 500.-EUR.

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Tatort: 61440 Oberursel, Homburger Landstraße 46/Einmündung Lange Straße Tatzeit: Freitag, 23.11.2018, 21:00 Uhr bis Samstag, 24.11.2018, 04:00 Uhr

Sachverhalt: Ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit einem Kfz. die Homburger Landstraße in absteigender Richtung. Im Einmündungsbereich Homburger Landstraße/Lange Straße geriet der Verkehrsteilnehmer auf die Gegenfahrbahn, kam dann aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Begrenzungspfosten der dortigen Grünbepflanzung. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000.-EUR. - Fahrzeugteile wurden am Unfallort sichergestellt. Der bisher noch unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne dem Geschädigten oder der Polizei seine Personalien und die Art seiner Beteiligung bekanntzugeben. Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher erbittet die Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer 06171-62400.

Polizeistation Königstein

Straftaten

Im Berichtszeitraum keine presserelevanten Ereignisse.

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit Personenschaden

Tatort: 61476 Kronberg, Frankfurter Straße 56 Tatzeit: Samstag, 24.11.2018, 19:35 Uhr

Ein 32-jähriger Ford-fahrer befuhr die Frankfurter Straße aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Eschborn. In Höhe der genannten Unfallstelle musste er an einem Fußgängerüberweg verkehrsbedingt anhalten. Ein, in gleicher Richtung fahrender, 27-jähriger Opel-fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den stehenden Ford auf. Der Unfallverursacher, der Ford-fahrer und dessen 33-jähriger Mitfahrer erlitten ein HWS Trauma. Alle drei Verletzten wurden ambulant behandelt. Beim Unfallverursacher wurde zudem leichter Alkoholgeruch festgestellt und daher eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt.

Sachschaden: 13000 EUR

Polizeistation Usingen

Straftaten

Wohnungseinbruch

Tatort: Usingen (Wernborn), Lindenstr. 40a Tatzeit: Donnerstag den 22.11.2018, 08:30 Uhr bis Freitag, 23.11.2018, 19:30 Uhr

Sachverhalt: Unbekannte Täter verschaffte sich gewaltsam Zugang zum Haus und durchsuchte dieses vollständig. Zur Schadenshöhe oder dem Stehlgut können noch keine Angaben gemacht werden.

Schwerer Raub auf öffentlichen Straßen, Wegen oder Plätzen, schwerer räuberischer Diebstahl gemäß, räuberische Erpressung

Tatort: Usingen, Bahnhofstr. (Bahnhof) Tatzeit: Freitag, 23.11.2018, 19:30 Uhr

Sachverhalt: Zwei namentlich bekannte Täter forderten den Geschädigten unter Androhung von Gewalt zur Herausgabe seines Handys auf. Nachdem der Geschädigte das Handy herausgegeben hatte, durchsuchten die beiden Täter den Geschädigten nach weiteren Wertgegenständen. Hiernach entfernte sich der Geschädigte und kehrte kurze Zeit später mit drei befreundeten Personen zum Bahnhof zurück und forderten von den Tätern die Rückgabe des Handys, woraufhin einer der Täter einer der Personen einen Schlag mit einer großen Stabtaschenlampe versetzte. Anschließend flüchteten die beiden Täter und konnten im Rahmen der Fahndung festgenommen werden. Das Raubgut konnte noch bei einem der Täter aufgefunden werden.

Verkehrsunfälle

Tatort: Weilrod (Niederlauken) / Ratsgasse 26 Tatzeit: Freitag den 23.11.2018, 19:00 Uhr bis Samstag, 24.11.2018, 11:50 Uhr

Der Unfallverursacher befuhr mit seinem Pkw die Rathausgasse in Niederlauken aus Richtung Laubach kommend. Aus unbekannten Gründen kam UT mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab, und kollidierte mit der Hauswand des "Alten Rathauses". Hierdurch wurde sowohl die Fassade des Gebäudes, als auch der Pkw beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000EUR. UT verließ die Unfallstelle, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Das Fahrzeug wurde durch den Unfall am linken vorderen Scheinwerfer beschädigt.

Für Hinweise zur Sache wenden Sie sich bitte an die Polizei Usingen unter Tel.: 06081/92080 oder per E-Mail unter: pst.usingen.ppwh@polizei.hessen.de

