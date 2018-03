POL-HG: Pressemeldung der PD Hochtaunus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - Pressemeldung der PD Hochtaunus vom 02.03.2018

1. Einbrecher festgenommen

Oberursel-Stierstadt, Eichenstraße, Donnerstag, 01.03.2018, gegen 16:10 Uhr

(vh) Durch die aufmerksamen Beobachtungen eines Zeugen, gelang es Beamten der Polizeistation Oberursel am Donnerstagnachmittag in der Eichenstraße in Oberursel-Stierstadt einen Einbrecher auf frischer Tat festzunehmen. Gegen 15:30 Uhr meldete sich ein Zeuge telefonisch bei der Polizei und teilte mit, dass er im Bereich eines Wohnanwesens in der Eichenstraße einen unbekannten Mann beobachtet habe, der sich im Bereich der Terrasse aufhalte und mit einer Axt hantiere. Während sofort mehrere Streifen der Oberurseler Polizei und auch aus dem Kreisgebiet zum angegebenen Bereich fuhren, beobachtete der Zeuge weiterhin das Handeln des Mannes. Dabei konnte er auch sehen, dass dieser die Verglasung der Terrassentür einschlug und anschließend im Haus verschwand. Das Einfamilienhaus wurde nach und nach durch eintreffende Polizisten umstellt, da die Vermutung bestand der Täter wäre nach wie vor im Haus. Letztlich gelang es den in das Objekt vordringenden Beamten, den Täter im Haus zu stellen, wo dieser sich widerstandslos festnehmen ließ. Wie sich im Folgenden herausstellte, handelte es sich bei dem Täter, der bereits mehrere Räume durchsucht hatte, um einen 22-Jährigen aus Albanien, der unter einer Wohnanschrift in Münster / Westfalen gemeldet ist. Durch die Befragung von Nachbarn konnte ermittelt werden, dass der junge Mann im direkten Vorfeld der Tat bereits an mehreren Nachbaranwesen geklingelt hatte, mutmaßlich um festzustellen, ob Bewohner zu Hause sind, wobei es schon zu einem Kontakt mit einem Anwohner kam und sich der junge Mann entsprechend ein anderes Tatobjekt suchen musste. Ebenso konnte ermittelt werden, dass die zum Einschlagen der Scheibe vom Täter genutzte Axt den Geschädigten gehörte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main wird der 22-Jährige am heutigen Freitag dem Haftrichter vorgeführt. Der im Rahmen der Tatausführung von ihm verursachte Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt.

2. Rabiatem Dieb gelingt die Flucht

Bad Homburg, Ludwigstraße, Donnerstag, 01.03.2018, gegen 11:20 Uhr

(vh) Durch die Anwendung von Gewalt gelang einem Dieb am Donnerstagmorgen die Flucht aus den Räumlichkeiten eines Betriebes in der Bad Homburger Innenstadt. Gegen 11:20 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zu den Geschäftsräumen eines Unternehmens in der Ludwigstraße. Dort entwendete der Täter aus der Tasche einer Mitarbeiterin und auch aus einem Behältnis Bargeld in Höhe von 200 Euro. Während der Tatbegehung wurde der unbekannte Täter von einem Zeugen auf sein Handeln angesprochen, woraus sich eine Handgreiflichkeit entwickelte und dem Täter, nachdem er den Zeugen weggeschubst hatte, die Flucht aus den Geschäftsräumen gelang. Der Unbekannte, der im Alter von circa 40 Jahren, einer Größe von 165 cm, dunklen kurzen Haaren und osteuropäischem Aussehen beschrieben wird, flüchtete in Richtung Kurpark. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten nicht zur Festnahme des Täters.

Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Diebstahlskommissariat der Kriminalpolizei in Bad Homburg, unter der Telefonnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

3. Zeugen nach mehrfacher Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Gemarkung Bad Homburg, Landesstraße 3003 - zwischen Bad Homburg und Oberstedten sowie Bundesstraße 456 - zwischen Bad Homburg und Wehrheim, Mittwoch, 28.02.2018, zwischen 14:55 Uhr und 15:30 Uhr

(vh) Durch seine gefährliche und rücksichtslose Fahrweise, auf gleich mehreren Streckenabschnitten in der Gemarkung von Bad Homburg, sorgte ein junger Autofahrer am Mittwochnachmittag für einen Polizeieinsatz. Kurz nach 15:00 Uhr erreichte die Polizei ein erster Anruf, wonach ein gold-farbener BMW mit Kurzzeitkennzeichen zunächst auf der L 3003 und jetzt auf der B 456, im Bereich zwischen Oberstedten und Bad Homburg, in extrem rücksichtsloser und auch gefährlicher Fahrweise fahren würde. Nach Darstellung des Anrufers habe der BMW trotz Gegenverkehrs schon mehrere Fahrzeuge überholt, was zu Ausweich- und Bremsmanöver anderer Autofahrer geführt habe, um einen Unfall zu verhindern. Weitere Mitteiler gaben an, dass der BMW verkehrswidrig im Bereich vor der Kreuzung "Peters Pneu" wartende Fahrzeuge überholt und dann mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Wehrheim gefahren sei. Ebenso habe der Fahrer des BMW sich auf der weiteren Strecke zur "Saalburg" ein Rennen mit einem schwarzen Mercedes geliefert und auch dabei andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Letztlich gelang es einer Streife der Polizeistation Usingen den mit zwei Fahrzeug-Insassen besetzten BMW im Bereich der Gemarkung Wehrheim anzuhalten und einer Kontrolle zu unterziehen. Dabei stellte sich heraus, dass es sich bei dem Fahrer um einen 19-jährigen Frankfurter handelte, der sogleich gegenüber den Beamten versuchte seinen Fahrstil mit einer angeblich vorliegenden "Notsituation" zu erklären. Wie sich im Weiteren herausstellte, kam es im Zusammenhang mit dem goldenen BMW bereits in den Vormittagsstunden, gegen 11:40 Uhr, zu einem ähnlich gelagerten Vorfall auf der B 456. Den 19-Jährigen erwarten jetzt mehrere Verkehrsstrafanzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Das Jugendkommissariat der Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet mögliche weitere Geschädigte oder Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120-0 zu melden.

4. Werkzeuge von Baustelle gestohlen

Bad Homburg, Ludwig-Erhard-Anlage, Mittwoch, 28.02.2018, zwischen 15:30 Uhr und 17:30 Uhr

(vh) Werkzeuge im Wert von mehreren Hundert Euro entwendeten Unbekannte im Verlauf des Mittwochnachmittages von einer Baustelle in einem Gebäudetrakt des Landratsamtes in der Ludwig-Erhard-Anlage in Bad Homburg. Aus einem Abstellraum der Baustelle, innerhalb dessen mehrere auf der Baustelle tätige Baufirmen diverse Werkzeuge aufbewahrten, entnahmen die Täter unter anderem Sägen, Bohrmaschinen und auch Akkuschrauber.

Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Bad Homburg, unter der Telefonnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

5. Vordermann bremst - Hinterfrau fährt auf

Bad Homburg, Urseler Straße, Donnerstag, 01.03.2018, gegen 08:30 Uhr

(vh) Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstagmorgen auf der Urseler Straße in Bad Homburg. Ein 39-jähriger Friedberger befuhr gegen 08:30 Uhr mit seinem VW Passat die Urseler Straße in Richtung Innenstadt. Verkehrsbedingt musste er sein Fahrzeug abbremsen. Dies bemerkte eine 19-Jährige Bad Nauheimerin, als Fahrerin eines Opel Corsa, zu spät und fuhr auf den Passat auf. Beide Unfallbeteiligte blieben unverletzt. An ihren Fahrzeugen entstand ein Sachschaden, der auf insgesamt circa 4.000 Euro geschätzt wird.

6. Zu spät gebremst und aufgefahren

Gemarkung Bad Homburg, Landesstraße 3057 - "Ostring", Donnerstag, 01.03.2018, gegen 15:15 Uhr

(vh) Da sie die Verkehrssituation zu spät erkannte, verursachte eine Auto-Fahrerin am Donnerstagnachmittag einen Verkehrsunfall. Ein 65-jähriger Friedrichsdorfer in seinem Renault Megane und eine 74-jährige Frau aus Gießen in ihrem Ford KA befuhren in dieser Reihenfolge den "Ostring" in Richtung Friedrichsdorf. In Höhe der Abzweigung nach Ober-Erlenbach musste der 65-Jährige an einer roten Ampel halten. Dies erkannte die Gießenerin zu spät und fuhr auf. Infolge des Aufpralles wurden beide Fahrzeug-Führer verletzt und mussten zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der an den beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird auf insgesamt circa 9.500 Euro geschätzt.

7. Von Fahrbahn abgekommen

Oberursel, Oberhöchstadter Straße, Donnerstag, 01.03.2018, gegen 16:25 Uhr

(vh) Ein hoher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der Oberhöchstadter Straße in Oberursel. Die 70-jährige und aus Oberursel kommende Fahrerin am Steuer eines 1-er BMW befuhr gegen 16:25 Uhr die Oberhöchstadter Straße in Richtung der "Weingärtenumgehung". Aus noch ungeklärten Gründen kam die Oberurselerin auf der berganführenden Strecke leicht nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte dabei zunächst einen geparkten Audi A1 und prallte gut 15 Meter entfernt gegen einen dort geparkten VW Golf. Die 70-Jährige wurde infolge des Unfalles leicht verletzt und musste zur Durchführung weiterer Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der an den drei Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird auf insgesamt circa 30.500 Euro geschätzt.

8. Beim Einparken Unfall verursacht

Kronberg, Ringstraße, Donnerstag, 01.03.2018, gegen 18:40 Uhr

(vh) Seinen Pflichten als Unfallverursacher kam ein Autofahrer am Donnerstagabend nach, als er in der Kronberger Ringstraße ein geparktes Fahrzeug beschädigte. Ein 25-jähriger Kronberger, als Fahrer eines Fiat Kleintransporters, touchierte beim Einparken einen am rechten Fahrbahnrand der Ringstraße geparkten Seat Leon und verursachte dadurch einen erheblichen Sachschaden an diesem. Wie in der heutigen Zeit nicht immer üblich, kam der Kronberger vollumfänglich seinen Pflichten als Unfallverursacher nach und informierte die Polizei hinsichtlich des von ihm verursachten Unfalles. Der an den beiden beteiligten Fahrzeugen entstandene Schaden wird auf insgesamt 5.500 Euro geschätzt.

9. Aktueller Blitzerreport für den Bereich des Hochtaunuskreises bezüglich der 10. Kalenderwoche des Jahres 2018

(vh) Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Bemühungen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit.

Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizeidirektion Hochtaunus für die kommende Woche:

Donnerstag, 08.03.2018: Wehrheim, Usinger Straße

Freitag, 09.03.2018: Gemarkung Wehrheim, Kreisstraße 730 - Höhe Pfarrmühle

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

