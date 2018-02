POL-HG: PRESSEMELDUNG der PD Hochtaunus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - PRESSEMELDUNG der PD Hochtaunus vom 28.02.2018

1. Einbrecher in Wehrheim

Wehrheim, Limesstraße, zwischen Donnerstag, 22.02.2018, 10:00 Uhr und Dienstag, 27.02.2018, 06:00 Uhr

(vh) Die urlaubsbedingte Abwesenheit der Hausbewohner nutzen unbekannte Täter in den letzten Tagen zu einem Einbruch in der Limesstraße in Wehrheim. Zwischen dem vergangenen Donnerstag und Dienstag dieser Woche suchten Unbekannte das Anwesen eines Einfamilienhauses auf und hebelten dort ein Küchenfenster auf. Innerhalb des Hauses durchsuchten die Täter sämtliche Räume, wobei ihnen Bargeld und Schmuck in die Hände fielen. Darüber hinaus entwendeten die Täter noch drei Motorsägen. Der durch die Tat verursachte Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Bad Homburg, unter der Telefonnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

2. Diebstahl von Fahrzeugteilen

Steinbach, Bornhohl, zwischen Freitag, 23.02.2018, 22:00 Uhr und Sonntag, 25.02.2018, 14:00 Uhr

(vh) Bereits über das vergangene Wochenende hinweg wurden Fahrzeugteile von einem im Bereich der Straße "Bornhohl" in Steinbach geparkten Pkw entwendet. Die 26-jährige Besitzerin eines weißen Mercedes-Benz stellte am Sonntagnachmittag fest, dass Unbekannte die Chromblenden vom Auspuff ihres Fahrzeuges entwendet hatten und beim Entfernen dieser einen beträchtlichen Schaden im Heckbereich des Mercedes verursacht hatten. Der durch die Tat entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Oberursel, unter der Rufnummer 06171 / 6240-0 zu melden.

3. Pkw übersehen und Unfall verursacht

Wehrheim-Pfaffenwiesbach, Wiesenstraße, Dienstag, 27.02.2018, gegen 09:35 Uhr

(vh) Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagmorgen im Bereich der Wiesenstraße in Wehrheim-Pfaffenwiesbach. Ein 63-jähriger Pfaffenwiesbacher wollte mit seinem Subaru von einem Zufahrtsweg aus in die Wiesenstraße einbiegen. Dabei übersah er einen von rechts kommenden Mercedes Benz, an dessen Steuer sich eine 67-jährige Wehrheimerin befand. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, infolge dessen die beiden Fahrzeugführer unverletzt blieben. Der Subaru war nicht mehr fahrbereit. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden, der auf insgesamt circa 7.500 Euro geschätzt wird.

4. Betrunken Unfall verursacht und geflüchtet

Friedrichsdorf, Am Felsenkeller, Dienstag, 27.02.2018, gegen 14:10 Uhr

(vh) Unter Alkoholeinfluss verursachte eine Verkehrsteilnehmerin am Dienstagnachmittag in der Straße "Am Felsenkeller" in Friedrichsdorf einen Verkehrsunfall. Gegen 14:10 Uhr wollte ein Skoda Fabia von der Hesselbergstraße aus nach rechts in die Straße "Am Felsenkeller" einbiegen. Beim Abbiegevorgang wich der Skoda zunächst einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw aus, kam dabei nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in einen angrenzenden Vorgarten. Dort kollidierte das Fahrzeug mit mehreren Büschen und kam letztlich zum Stehen. Beim Aussteigen aus dem Fahrzeug beobachteten Zeugen eine Frau, die sich im Folgenden unerlaubt vom Unfallort entfernte. Im Verlauf der sich anschließenden polizeilichen Ermittlungen gelang es die Fahrzeugführerin, bei der es sich um eine 39-Jährige Polin handelte, zu ermitteln und ihrer habhaft zu werden. Dabei stellte sich heraus, dass diese erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert oberhalb von 3 Promille. Entsprechend dieses Umstandes musste die 39-Jährige die Beamten zur Polizeistation nach Bad Homburg begleiten, wo es zur Durchführung von zwei angeordneten Blutentnahmen kam. Zur Sicherung des anstehenden Strafverfahrens wurde nach Entscheidung der Amtsanwaltschaft Frankfurt am Main eine Sicherheitsleistung in Höhe von mehreren Hundert Euro erhoben. Nach Zahlung dieser Summe konnte die 39-Jährige die Polizeistation verlassen.

5. Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Gemarkung Kronberg, Bundesstraße 455 - zwischen Königstein und Oberursel / Höhe "Hainknoten", Dienstag, 27.02.2018, gegen 15:00 Uhr

(vh) Zu einem Auffahrunfall, infolge dessen zwei Beteiligte leicht verletzt wurden, kam es am Dienstagnachmittag auf der B 455, in Höhe des Kronberger "Hainknoten". Gegen 15:00 Uhr befuhren ein 35-jähriger Königsteiner in seinem VW Golf, eine 46-jährige Königsteinerin in ihrem Mini Cooper und ein 28-jähriger Oberurseler in seinem VW Polo in dieser Reihenfolge die B 455 in Fahrtrichtung Oberursel. In Höhe des "Hainknoten" fuhr der 28-Jährige auf das Heck des Mini auf und durch die Wucht des Aufpralles wurde dieser auf den davor fahrenden VW Golf geschoben. Infolge des Unfallgeschehens wurde die 46-Jährige sowie eine im VW Golf mitfahrende 29-jährige Königsteinerin leicht verletzt, wobei lediglich die 46-Jährige zur Durchführung weiterer Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der an den drei unfallbeteiligten und noch fahrbereiten Fahrzeugen entstandene Schaden wird auf insgesamt circa 3.500 Euro geschätzt.

6. Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Gemarkung Kronberg, Bundesstraße 455 - zwischen Königstein und Oberursel / nahe Abzweig nach Oberhöchstadt, Dienstag, 27.02.2018, gegen 15:15 Uhr

Zu einem weiteren Auffahrunfall auf der B 455, bei dem ebenfalls zwei Beteiligte leicht verletzt wurden, kam es am Dienstagnachmittag, in Nähe des Abzweiges nach Kronberg-Oberhöchstadt. Gegen 15:15 Uhr befuhren ein 27-jähriger aus Bad Kreuznach in seinem Peugeot Kleintransporter, eine 64-jährige Kronbergerin in ihrem 1-er BMW und ein 72-Jähriger aus Neu-Anspach in seinem Opel Meriva in dieser Reihenfolge die B 455 in Fahrtrichtung Oberursel. Etwa 200 Meter vor dem Abzweig nach Oberhöchstadt wollte der an erster Stelle fahrende Bad Kreuznacher auf einen linksseitig gelegenen Waldweg einbiegen und bremste deshalb sein Fahrzeug ab. Die unmittelbar hinter dem Kreuznacher fahrende Kronbergerin erkannte dieses Vorhaben und bremste entsprechend ihr Fahrzeug ebenfalls ab. Der an hinterster Stelle fahrende Neu-Anspacher bemerkte den Bremsvorgang der vor ihm fahrenden Fahrzeuge allerdings erst zu spät und fuhr auf das Heck des 1-er BMW auf, der dadurch auf den davor befindlichen Peugeot geschoben wurde. Infolge des Unfallgeschehens wurde sowohl die Kronbergerin, als auch der Unfallverursacher leicht verletzt und zur Durchführung weiterer Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn durch die Feuerwehr Königstein gereinigt werden. Der an den drei unfallbeteiligten Fahrzeugen, von denen lediglich noch der BMW fahrbereit war, entstandene Schaden wird auf insgesamt circa 9.000 Euro geschätzt.

7. Kontrolle über Fahrzeug verloren

Weilrod-Riedelbach, Langstraße, Dienstag, 27.02.2018, gegen 16:30 Uhr

(vh) Am Dienstagnachmittag verlor eine Autofahrerin in Weilrod-Riedelbach die Kontrolle über ihr Fahrzeug und verursachte einen Verkehrsunfall. Eine 30-jährige Altweilnauerin befuhr gegen 16:30 Uhr mit ihrem Ford Fiesta die Langstraße in Richtung der Bachstraße. Im Verlauf einer leichten Rechtskurve verlor die 30-Jährige aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine angrenzende Grundstücksmauer. Die Fahrzeugführerin blieb infolge des Unfalles unverletzt. Der an ihrem noch fahrbereiten Fahrzeug und an der Mauer entstandene Schaden wird auf insgesamt circa 3.000 Euro entstand.

8. Unfall verursacht und geflüchtet

Bad Homburg, Castillostraße, Mittwoch, 28.02.2018, gegen 07:55 Uhr

(vh) Am Mittwochmorgen kam es in der Bad Homburger Castillostraße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem sich der/die Verursacher(-in) unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Ein 55-jähriger Bad Homburger fuhr eigenen Angaben zufolge gegen 07:55 Uhr mit seiner Mercedes B-Klasse auf der Castillostraße in Richtung Höhestraße. Etwa in Höhe der Hausnummer 11. kam ein Pkw entgegen und befuhr dabei die Fahrspur des Bad Homburgers. Um einen drohenden Zusammenstoß abzuwenden, wich der 55-Jährige nach rechts aus. Dabei stieß er gegen einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Seat Ibiza. Der/die Verursacher(-in) entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den zu verantwortenden Schaden, der bei den beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen auf insgesamt circa 5.000 Euro geschätzt wird, zu kümmern.

Etwaige Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Bad Homburg, unter der Rufnummer 06172 / 120-0 zu melden.

