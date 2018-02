POL-HG: SONDERMELDUNG der PD Hochtaunus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - SONDERMELDUNG der PD Hochtaunus nach Verfolgungsfahrt im Bereich von Bad Homburg und Friedrichsdorf

1. Pkw bei Flucht vor Polizei verunglückt - mehrere Fahrzeuginsassen flüchtig

Friedrichsdorf, Bahnstraße, Dienstag, 27.02.2018, zwischen 16:30 Uhr und 16:37 Uhr

(vh) Auf der Flucht vor einer Polizeistreife verunglückte am Dienstagnachmittag ein mit vier Personen besetzter Pkw in der Friedrichsdorfer Innenstadt. Gegen 16:30 Uhr wurde eine Streife der Polizeistation Bad Homburg im Weinbergsweg in Bad Homburg auf einen weißen 1-er BMW aufmerksam, der mit vier Personen besetzt war. Im Folgenden beabsichtigte die Streife das Fahrzeug anzuhalten und machte dies mit entsprechenden Signalen deutlich. Statt den Anhaltesignalen Folge zu leisten, beschleunigte der Fahrzeugführer den BMW und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit, unter anderem über die Höllsteinstraße und die Friedberger Straße, in Richtung Friedrichsdorf. Nach Verlassen der Stadtgrenzen von Bad Homburg führte die weitere, mit hoher Geschwindigkeit durchgeführte Flucht, in deren Verlauf auch mehrere Rot zeigende Ampeln missachtet wurden, in den Ortsbereich von Friedrichsdorf. Dort wurde unter anderem auch die Wilhelmstraße und die Landgraf-Friedrich-Straße befahren. Nachdem der Fahrzeugführer den BMW über den Hirtenweg in Richtung Bahnstraße gesteuert hatte, verlor er dort die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte in die Schaufensterscheibe eines Ladengeschäftes, wodurch ein erheblicher Sachschaden sowohl an dem Gebäude als auch an dem Fahrzeug entstand. Unmittelbar folgend verließen die vier Insassen den BMW, bei dem durch den Aufprall sämtliche Airbags ausgelöst hatten und setzten ihre Flucht zu Fuß fort. Nach Verfolgung der Flüchtigen zu Fuß gelang es den Beamten eine der Personen, bei der es sich um einen 17-jährigen Bad Homburger handelte, einzuholen und festzunehmen. Da dieser unfallbedingte Verletzungen aufwies, wurde er umgehend zur weiteren Versorgung in eine Klinik eingeliefert. Aufgrund bisheriger Erkenntnisse handelte es sich bei dem 17-Jährigen nicht um den Fahrer des BMW. An den folgenden Fahndungsmaßnahmen nach den drei flüchtigen Personen beteiligten sich neben mehreren Streifen der Polizeistation Bad Homburg und benachbarter Polizeistationen sowie Kräften der Kriminalpolizei des Hochtaunuskreises, auch ein Polizeihubschrauber. Schon während der Fluchtphase stellte sich durch polizeiliche Überprüfungen heraus, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen über das vergangene Wochenende hinweg durch einen Diebstahl im Bereich von Rosbach (Wetteraukreis) abhandengekommen war. Die Ermittlungen zu den drei weiterhin flüchtigen Personen, die lediglich als dunkel gekleidet und mit jugendlichem Aussehen beschrieben werden können sowie zur Herkunft des zur Flucht genutzten BMW, sind im Gange und werden von der Kriminalpolizei in Bad Homburg geführt.

Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Bad Homburg, unter der Telefonnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

