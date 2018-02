POL-HG: PRESSEMELDUNG der PD Hochtaunus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - PRESSEMELDUNG der PD Hochtaunus vom 27.02.2018

1. Einbrecher in die Flucht geschlagen

Glashütten-Schloßborn, Birkenweg, Montag, 26.02.2018, gegen 10:00 Uhr

(vh) Eine unliebsame Überraschung erlebte am Montagmorgen die Bewohnerin eines Einfamilienhauses im Birkenweg in Glashütten-Schloßborn, als Unbekannte versuchten in ihr Haus einzudringen. Gegen 10:00 Uhr klingelte es zunächst mehrfach an der Tür des Einfamilienhauses, ohne dass die anwesende Bewohnerin darauf reagierte. Aufmerksam wurde diese kurze Zeit später, als sie sich in die Küche begeben hatte und dort sehen konnte, wie zwei ihr unbekannte Frauen mit einem Brecheisen-ähnlichen Gegenstand am Küchenfenster hantierten. Nachdem die beiden Frauen die Bewohnerin bemerkten, brachen sie die Tat ab und flüchteten durch den Garten des Anwesens in Richtung des angrenzenden Waldes. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen letztlich erfolglos. Die beiden Frauen, die nach Wahrnehmung der Bewohnerin auffällig roten Lippenstift aufgelegt hatten, werden mit südländischem Teint und von einer Größe zwischen 150 bis 160 cm beschrieben. Eine der beiden Frauen hatte eine dunkle Jacke an und beide trugen eine Mütze.

Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Bad Homburg, unter der Telefonnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

2. Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen

Bad Homburg-Kirdorf, Kolpingstraße / Götzenmühlweg / Karl-Horn-Straße, zwischen Sonntag, 25.02.2018, 19:00 Uhr und Montag 26.02.2018, 09:00 Uhr

(vh) In der Nacht zum Montag brachen unbekannte Täter im Bereich des Bad Homburger Stadtteiles Kirdorf gleich drei geparkte Fahrzeuge auf. Abgesehen hatten es die Täter zum einen auf einen in der Kolpingstraße abgestellten 2-er BMW, bei welchem sie zunächst eine Seitenscheibe einschlugen. Aus dem Fahrzeug demontierten die Unbekannten fachmännisch das Lenkrad. Der bei dieser Tat entstandene Sachschaden wir auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Ebenso gingen die Täter einen im Götzenmühlweg geparkten 5-er BMW an. Nach Einschlagen einer Seitenscheibe bauten sie das Navigationsgerät des Pkw aus, wodurch ein Gesamtschaden in Höhe von 1.300 Euro entstand. Bei dem dritten von den Tätern aufgebrochenen Fahrzeug handelt es sich um einen in der Karl-Horn-Straße geparkten 2-er BMW. Auch in diesem Fall wurde eine Seitenscheibe zerstört, allerdings kam es hier zu keinem Diebstahl. Der von den Unbekannten verursachte Schaden wird auf circa 800 Euro geschätzt.

Etwaige Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der "AG PKW" der Kriminalpolizei in Bad Homburg, unter der Rufnummer 06172 / 120-0 zu melden.

3. In zwei Wohnhäuser eingebrochen

Usingen, Landrat-Beckmann-Straße und Friedrich-Stengel-Straße, Montag, 26.02.2018, zwischen 08:00 Uhr und 19:15 Uhr

(vh) Zu gleich zwei Einbrüchen kam es im Tagesverlauf des Montages im Wohnviertel "Schleichenbach 1" in Usingen. Bei einem der Tatorte handelt es sich um ein Reihenhaus in der Landrat-Beckmann-Straße. Nach übersteigen eines Zaunes begaben sich die Täter zur rückwärtigen Terrassentür und hebelten diese auf. In den anschließend durchsuchten Wohnräumen fielen den Unbekannten mehrere Schmuckstücke in die Hände. Letztlich gelang den Tätern, die einen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro verursachten, die Flucht in unbekannte Richtung. Weiteres Ziel der Einbrecher war ein Einfamilienhaus in der Friedrich-Stengel-Straße. Auch hier begaben sich die Täter in den rückwärtigen Bereich des Anwesens, rissen dort zunächst einen Bewegungsmelder ab und hebelten im Folgenden die Terrassentür auf. Bei Durchsuchen der Räumlichkeiten fanden die Täter mehrere wertvolle Schmuckstücke. Der bei dieser Tat entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Bad Homburg, unter der Telefonnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

4. Lenkrad und Navi gestohlen

Königstein-Schneidhain, Am Rabenstein, zwischen Sonntag, 25.02.2018, 21:00 Uhr und Montag 26.02.2018, 14:50 Uhr

(vh) Das Ziel von Fahrzeugteiledieben war mutmaßlich in den Nachtstunden zum Montag ein BMW in der Straße "Am Rabenstein" in Königstein-Schneidhain. Von den Tätern wurde dabei ein BMW X4 angegangen, der am Straßenrand geparkt war. Mutmaßlich unter Nutzung eines elektronischen Hilfsmittels und ohne die Verursachung eines äußerlichen Schadens verschafften sich diese Zutritt zum Fahrzeug, aus dem sie im Folgenden sowohl das Lenkrad, als auch das gesamte Multimediasystem, einschließlich des Navis, ausbauten und entwendeten. Der durch die Tat verursachte Schaden wird auf insgesamt circa 4.000 Euro geschätzt.

Etwaige Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der "AG PKW" der Kriminalpolizei in Bad Homburg, unter der Rufnummer 06172 / 120-0 zu melden.

5. Kupferkabel von Baustelle gestohlen

Bad Homburg-Kirdorf, Usinger Weg, zwischen Freitag, 23.02.2018, 16:30 Uhr und Montag, 26.02.2018, 12:00 Uhr

(vh) Zum Diebstahl eines Kupferkabels kam es über das vergangene Wochenende auf einer Baustelle im Usinger Weg in Bad Homburg-Kirdorf. Unbekannte Täter demontierten in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Montagmittag das zwischen einem Baukran und einem Verteilerkasten verlaufende Kupferkabel, welches einen Wert von circa 500 Euro hat.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Bad Homburg, unter der Rufnummer 06172 / 120-0 zu melden.

6. Geldbörse gestohlen

Usingen, Bahnhofstraße, Montag, 26.02.2018, zwischen 10:35 Uhr und 11:00 Uhr

(vh) Während ihres Einkaufes in einem Supermarkt in der Bahnhofstraße in Usingen wurde am Montagvormittag eine Kundin bestohlen. Im Verlauf ihres Aufenthaltes in dem Einkaufsmarkt wurde einer 71-jährigen Usingerin von unbekannten Tätern die Geldbörse entwendet, die diese in ihrem Einkaufskorb im Einkaufswagen liegen hatte. Neben persönlichen Dokumenten erlangten die Täter auch Bargeld. Der entstandene Schaden wird auf insgesamt 150 Euro geschätzt.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Usingen bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06081 / 9208-0 zu melden.

7. Fahrrad gestohlen

Steinbach, Siemensstraße - S-Bahnhof Steinbach / Weißkirchen, Sonntag, 25.02.2018, zwischen 13:00 Uhr und 19:45 Uhr

(vh) Zu einem Fahrraddiebstahl kam es am Sonntagnachmittag im Bereich des Bahnhofes von Steinbach. Ein 57-jähriger Oberurseler hatte sein matt-schwarzes "Pegasus"-Herrenrad gegen 13:00 Uhr an den Fahrradständern der S-Bahnhaltestelle Steinbach angeschlossen. Als er gegen 19:45 Uhr zum Abstellplatz zurückkehrte, war sein Rad, welches einen Wert von circa 650 Euro hat, verschwunden.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Oberursel bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06171 / 6240-0 zu melden.

8. Aufgefahren

Bad Homburg, Hessenring / Höhe Einmündung Tannenwaldallee, Montag, 26.02.2018, gegen 08:00 Uhr

(vh) Zu einem Auffahrunfall kam es am Montagmorgen im Bereich des Hessenrings in Bad Homburg. Ein 57-jähriger Bad Homburger in seinem Hyundai und eine 53-jährige Bad Homburgerin in ihrem Mercedes-Benz befuhren in dieser Reihenfolge den Hessenring in Richtung Urseler Straße. Aus unbekannten Gründen fuhr die 53-Jährige in Höhe der Einmündung der Tannenwaldallee auf das vor ihr fahrende Fahrzeug auf. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen, der auf circa 1.800 Euro geschätzt wird.

