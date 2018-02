POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus vom Sonntag, 25.02.2018

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - Polizeistation Bad Homburg

Unfall mit leichtverletzter Radfahrerin

Bad Homburg, Jakob-Lengfelder-Str. / Am Römischen Hof Freitag, 23.02.2018, 08:40 Uhr

Eine 52-jährige PKW-Lenkerin aus Bad Homburg übersah beim Rechtsabbiegen mit ihrem blauen Audi A 2 an der o. a. Kreuzung eine in gleicher Richtung geradeausfahrende 39-jährige Radfahrerin aus Bad Vilbel und stieß mit dieser leicht zusammen. Die Radfahrerin wurde durch den Zusammenstoß leicht am Ellenbogen verletzt. Sachschaden entstand nicht.

Unfall mit leichtverletzter Person

Gem. Friedrichsdorf-Köppern, Köpperner Tal Samstag, 24.02.2018, 12:30 Uhr

Eine 47-jährige PKW-Fahrerin aus Bensheim befuhr mit ihrem Ford S-Max das sog. "Köpperner Tal" aus Richtung Köppern kommend und übersah beim Linksabbiegen an der Abzweigung zum Waldkrankenhaus den weißen Ford Galaxy eines aus Richtung Wehrheim kommenden 45-Jährigen aus Neu-Anspach. Beim Zusammenstoß entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von insgesamt EUR 33.000,-. Der Galaxy-Fahrer wurde außerdem leicht verletzt und vorsorglich zwecks weiterer Untersuchungen mit einem Rettungswagen in die Hochtaunuskliniken eingeliefert.

Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss

Friedrichsdorf, Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. Freitag, 23.02.2018, 18:50 Uhr

Eine 37-jährige PKW-Fahrerin aus Mühltal (Landkreis Darmstadt-Dieburg) übersah den vor ihr an einer "roten Ampel" verkehrsbedingt anhaltenden grauen BMW X 1 einer 40-jährigen Bad Homburgerin und fuhr auf diesen auf. Durch den Aufprall verursachte sie leichten Sachschaden am Fahrzeugheck des BMW. Danach ergriff die Unfallverursacherin mit ihrem schwarzen VW Fox die Flucht, konnte aber durch eine Streife im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung angetroffen und angehalten werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Angehaltene erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Folge: Blutentnahme und Einleitung eines Strafverfahrens. Der Fahrzeugschlüssel wurde vorsorglich zur Gefahrenabwehr durch die Kollegen sichergestellt.

Unfallflucht mit Sachschaden

Friedrichsdorf, Brauhannsweg Höhe Nr. 22 Freitag, 23.02.2018, 05:00 bis 07:45 Uhr

Ein bislang unbekannter PKW-Lenker beschädigte bei einem Park- oder Wendemanöver einen an o. g. Stelle geparkten roten Fiat 500. Es entstand Sachschaden in Form eines Kratzers am Außenspiegel und am Kotflügel links. Fremdschaden EUR 1.200,-. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06172-1200 mit der Polizei in Bad Homburg in Verbindung zu setzen.

Eindringen in Ladengalerie Rathaus

Bad Homburg, Rathausplatz 1, Ladengalerie Samstag, 24.02.2018, 04:15 Uhr

Mehrere Personen drangen zur Tatzeit in die Ladengalerie im Rathaus ein, indem sie gewaltsam die Schiebetür am Eingang aufhebelten. Diese wurde dadurch beschädigt. Durch Zeugen alarmiert konnten die nach dort entsandten Streifen noch eine Person aus der Gruppe, einen 22-jährigen Bad Homburger, antreffen. Der Rest der Gruppe hatte bereits die Flucht ergriffen. Ob die die Personen sich lediglich unerlaubt im Gebäude aufhalten wollten oder einen Einbruchdiebstahl geplant hatten, bedarf weiterer Ermittlungen. Hierzu wird unter anderem die Videoüberwachung des Sicherheitsdienstes ausgewertet. Schadenshöhe an der Schiebetür ca. EUR 500,-.

Polizeistation Oberursel

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

61440 Oberursel, Frankfurter Landstraße 2, Bahnhof Oberursel Freitag, 23.02.2018, 19:20 Uhr

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem Sattelzug die Frankfurter Landstraße in Oberursel am dortigen Bahnhof in Fahrtrichtung Niederursel. Wegen eines alsbald einfahrenden Zuges waren die beiden vorderen Halbschranken des dortigen Bahnüberganges bereits geschlossen, als der Fahrzeugführer mit seinem Sattelzug an den Halbschranken durchbrach und diese stark beschädigte. Der Fahrzeugführer blieb kurz nach der Unfallörtlichkeit zunächst stehen, begutachtete seinen Schaden an seiner Sattelzugmaschine und setzte dann seine Fahrt in Richtung Niederursel fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Bei dem Sattelzug soll es sich vermutlich um einen Scania mit rot / weißem Führerhaus gehandelt haben. Die Plane des Aufliegers sei dunkelblau, auf der Plane haben die Buchstaben "DSV" gestanden. Auf dem Windabweiser habe die Aufschrift "Zahariev" gestanden, ob es sich um ein ausländisches Kennzeichen gehandelt hat, ist nicht auszuschließen. Höhe Sachschaden: 5000,00 EUR

PKW Teilediebstahl

TO: 61449 Steinbach (Taunus), Hohenwaldstraße TZ: Donnerstag, 22.02.2018 bis Samstag, 24.02.2018, 11:00 Uhr

SV: Im Tatzeitraum wurde das Herstelleremblem eines geparkten grauen Mercedes-Benz aus dem Kühlergrill gehebelt und anschließend entwendet. Durch die Tatausführung entstand am Fahrzeug ein Sachschaden von ca. 100 EUR. Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizei in Oberursel unter 06171 624 00 in Verbindung zu setzen.

ED in/aus PKW

TO: 61440 Oberursel (Taunus), Adlerstraße TZ: Freitag, 23.02.2018, 22:00 Uhr bis Samstag, 24.02.2018, 11:00 Uhr

SV: Im Tatzeitraum wurde die Seitenscheibe auf der Beifahrerseite eines geparkten blauen Skoda Superb zerstört. Anschließend wurden mehrere Gegenstände, darunter auch drei Jacken, aus dem Fahrzeug entwendet. Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizei in Oberursel unter 06171 624 00 in Verbindung zu setzen. Der am Fahrzeug entstandene Sachschaden wird auf 250 EUR geschätzt.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

TO: 61440 Oberursel (Taunus), L3003 TZ: Sonntag, 25.02.2018, 02:55 Uhr

SV: Ein 22 Jahre alter Friedrichsdorfer verlor auf der Fahrt von Bad Homburg v.d. Höhe nach Oberstedten aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Seat Ibiza, kam von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und überschlug sich anschließend. Sowohl der Fahrer, als auch die beiden Mitfahrer (weiblich, 22 Jahre und männlich, 23 Jahre) wurden bei dem Unfall leicht verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der entstandene Sachschaden wird auf 5000 EUR geschätzt.

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

TO: 61440 Oberursel (Taunus), Lange Straße TZ: Freitag, 23.02.2018, 19:00 Uhr bis Samstag, 24.02.2018, 15:30 Uhr

SV: Ein am rechten Straßenrand entgegen der Fahrtrichtung geparkter grauer Opel Corsa wurde im Tatzeitraum auf unbekannte Art und Weise durch einen anderen Verkehrsteilnehmer im hinteren rechten Bereich beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizei in Oberursel unter 06171 624 00 in Verbindung zu setzen. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 EUR geschätzt.

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

TO: 61440 Oberursel (Taunus), Im Rosengärtchen TZ: Samstag, 24.02.2018, 06:40 Uhr

SV: Beim Rangieren im Einmündungsbereich beschädigte ein weißer Kleintransporter die hintere linke Fahrzeugtür eines am Straßenrand geparkten grauen Skoda Octavia. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizei in Oberursel unter 06171 624 00 in Verbindung zu setzen. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 EUR geschätzt.

Polizeistation Königstein

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfallflucht mit leicht verletztem Kind

Unfallort: Ludwig-Sauer-Straße, 61476 Kronberg im Taunus Unfallzeit: 23.02.2018, 07:04 Uhr

Ein 12-jähjriges Kind aus Kronberg wollte, auf dem Schulweg, die Ludwig-Sauer-Straße, von dem Gehweg "Im See" kommend, überqueren. Ein Pkw befuhr die Ludwig-Sauer-Straße zügig, aus Richtung Schillerstraße kommend und bremste vor dem Kind noch ab. Dem Unfallverursacher gelang es jedoch nicht mehr rechtzeitig zum Stehen zu kommen und touchierte das Kind am rechten Bein. Der Unfallverursacher entfernte sich im Folgenden unerlaubt von der Unfallstelle, in Richtung Oberhöchstädter Straße. Das Kind erlitt ein Hämatom am rechten Knie. Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers soll es sich um einen silbernen VW gehandelt haben. Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise bitte der Polizeistation Königstein unter 06174/9266-0 melden.

Schwerwiegender Unfall mit Sachschaden

Unfallort: L3025/ "Eselsheck" (Kreuzung L3025/ B8), 61479 Glashütten Unfallzeit: 24.02.2018, 15:15 Uhr

Ein 74-jähriger, befuhr mit seinem Pkw die L3025, aus Richtung Schmitten kommend und wollte nach links auf die B8 einbiegen. Ein 61-jähriger, befuhr mit seinem Pkw, die B8, aus Richtung Königstein kommend, in Fahrtrichtung Glashütten. Der Unfallverursacher übersah beim Abbiegevorgang, nach eigenen Angaben auf Grund von Blendung durch die Sonne, den anderen Verkehrsteilnehmer. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 8.000 Euro.

Versuchte Einbruchdiebstähle in/aus Pkw

Tatorte: Wohngebiet Oberhöchstadt (Baumstraßen), 61476 Kronberg im Taunus Tatzeit: Samstag, 24.02.2018, in der Zeit von 19:50 Uhr bis 21:25 Uhr

Am Samstag, in der Zeit von 19:50 Uhr bis 21:25 Uhr, wurden in einem Wohngebiet in Oberhöchstadt, die Scheiben der Beifahrertüren eines Mercedes Benz B-Klasse, wie auch eines Toyota Auris, durch unbekannte Täter, mittels eines unbekannten Gegenstands, eingeschlagen und jeweils die Handschuhfächer durchwühlt. Dabei wurde scheinbar nichts entwendet. Eine Tatortnahbereichsfahndung nach den Tätern verlief ergebnislos. An den beiden Fahrzeugen entstand nach ersten Schätzungen jeweils ein Sachschaden von 500 Euro. Auf Grund des örtlich und zeitlich nahen Tatzusammenhangs, wie auch einer wiederkehrenden Tatbegehungsweise, ist davon auszugehen, dass es sich bei den Tatausführungen jeweils um die gleichen unbekannten Täter gehandelt hat. Am Sonntagmorgen des 25.02.2018 ist bereits eine weitere Tat mit gleicher Tatbegehungsweise in Königstein-Mammolshain bekannt geworden. Zeugen, welche verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum gemacht haben, werden gesucht. Sachdienliche Hinweise bitte der Polizeistation Königstein unter 06174/9266-0 melden.

Bedrohung durch Fahrgast in der S-Bahn

Tatort: S-Bahn, Haltestelle Schneidhain, Blumenstraße, 61462 Königstein im Taunus Tatzeit: Freitag, 23.02.2018, 16:09 Uhr

Ein Mitarbeiter der Hessischen Landesbahn teilte der Polizei mit, dass eine Person im Zug randalieren würde. Als der Lokführer, wie auch ein Fahrgast den Randalierer beruhigen wollten, bedrohte dieser beide mittels eines gefährlichen Gegenstands. Es gelang den Randalierer in ein Abteil ohne Fahrgäste, bis zum Eintreffen der Polizei, einzusperren. Die Person konnte durch die eingesetzten Beamten überwältigt und vorläufig festgenommen werden. Bei der Person handelt es sich um einen als gewalttätig geltenden 58-jährigen Mann aus Kelkheim, welcher als Drogenkonsument bekannt ist. Der Täter war zum Tatzeitpunkt alkoholisiert und wurde dem Gewahrsam zugeführt.

Tageswohnungseinbruch aus Mehrfamilienhaus

Tatort: Friedrichstraße, 61476 Kronberg im Taunus Tatzeit: 24.02.2018, 16:00 Uhr bis 24.03.2018, 19:15 Uhr

Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zur Wohnung, indem sie das Schlafzimmerfenster der Erdgeschosswohnung aufhebelten und über das Fenstersims kletterten. Der/ die Täter durchwühlten mehrere Räume und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Schmuck und eine Uhr. Sämtliche Bewohner des 5-Parteien-Hauses waren zur Tatzeit nicht zu Hause. Zeugen, welche in der Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gesucht. Sachdienliche Hinweise bitte der Polizeistation Königstein unter 06174/9266-0 melden.

Sachbeschädigung an Pkw

Tatort: Hartmuthstraße, 61476 Kronberg im Taunus Tatzeit: Samstag, 17.02.2018,17:00 Uhr - Samstag, 24.02.2018, 09:00 Uhr

Die Beifahrertür eines VW Transporters wurde durch einen unbekannten Täter, mittels eines unbekannten spitzen Gegenstandes, zerkratzt und das Fahrzeug scheinbar mit einem rohen Ei beworfen. Bereits im Januar 2017 wurde der Pkw durch unbekannte Täter zerkratzt. Nach ersten Erkenntnissen könnten die Taten im Zusammenhang stehen. Der Sachschaden an dem Fahrzeug beläuft sich auf ca. 800 Euro.

Polizeistation Usingen

Verkehrsunfälle

Unfallzeit: Freitag, 23.02.2018, 20.11 Uhr Unfallort: Gemarkung 61273 Wehrheim, B 456, km 0,0

Ein Mann befuhr mit seinem Pkw die Heisterbachstraße aus Richtung Neu-Anspach kommend und fuhr an der Einmündung zur B 456 nach links auf diese in Richtung Usingen auf. Dabei übersah er den auf der B 456 aus Richtung Bad Homburg kommenden in Richtung Usingen fahrenden Pkw eines jungen Mannes und missachtete dessen Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, an denen Sachschaden in Höhe von insgesamt 11.000,- Euro entstand. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Unfallzeit: Mittwoch, 21.02.2018, 19.25 Uhr Unfallort: Gemarkung 61250 Usingen, L 3270, km 1,5, zwischen OT Eschbach und OT Michelbach

Ein Mann befuhr mit seinem Pkw die L 3270 aus Richtung Usingen-Eschbach kommend in Richtung Usingen-Michelbach, als plötzlich ein Reh von rechts auf die Fahrbahn lief. Der Pkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit diesem zusammen. Das Tier verendete noch an der Unfallstelle. An dem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 3378,- Euro.

Unfallzeit: Samstag, 24.02.2018, 11.44 Uhr Unfallort: Gemarkung 61279 Grävenwiesbach, B 456, km 1,2

Eine Frau befuhr mit ihrem Pkw die B 456 aus Richtung Grävenwiesbach kommend in Richtung Usingen, als plötzlich ein Reh von rechts auf die Fahrbahn lief. Die Pkw-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit diesem zusammen. Das Tier verendete noch an der Unfallstelle. An dem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000,- Euro.

Unfallzeit: Samstag, 24.02.2018, 19.45 Uhr Unfallort: Gemarkung 61276 Weilrod, L 3025, km 1,3, zwischen OT Winden und OT Emmershausen

Ein Mann befuhr mit seinem Pkw die L 3025 aus Richtung Winden kommend in Richtung Emmershausen, als plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn lief. Der Pkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit diesem zusammen. Das Tier verendete noch an der Unfallstelle. An dem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 5000,- Euro.

