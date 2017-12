POL-HG: Pressemeldung vom Sonntag, dem 24.12.2017

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - 1. Strafanzeigen:

Diebe entwenden Fahrräder

In der Nacht zum Samstag betraten unbekannte Täter durch eine Seitentür eine Garage im Bommersheimer Weg in Bad Homburg und entwendeten von dort drei Mountainbikes der Marken "Bulls" und "Merida". Um den Abtransport zu erleichtern, öffneten sich die Täter das elektrische Garagentor und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Homburg unter der 06172 - 1200 in Verbindung zu setzen.

iPad gestohlen

Um es vor den Augen von Dieben zu schützen, steckte er Eigentürmer sein iPad Typ Air 2 sowie seine Jacke in eine schwarze Tasche. Die Tasche lag jedoch gut sichtbar auf dem Rücksitz eines schwarzen Daimler, welcher in der Justus - Liebig - Straße in Bad Homburg abgestellt war. Unbekannte Täter konnten dieser Tasche nicht wiederstehen und nahmen die Tasche mit. Die Tat ereignete sich am Freitag in der Zeit zwischen 19.30 und 21.00 Uhr. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Homburg in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Jugendherberge

In der Nacht zum Samstag drangen unbekannte Täter in die Jugendherberge in Bad Homburg ein, indem Sie ein Fenster einschlugen. Die dreisten Diebe suchten das Büro auf und öffneten dort den Tresor mit einer Zahlenkombination. Aus dem Tresor wurde Bargeld entwendet. Die Täter entfernten sich anschließend, ohne jedoch nicht noch einen angrenzenden Schuppen aufzuhebeln. Hinweise nimmt die Polizei Bad Homburg entgegen.

Täter zerkratzen blauen VW Polo

In der Daimler Straße in Bad Homburg zerkratzten unbekannte Täter am Freitag zwischen 14.30 und 21.30 Uhr zwei abgestellte PKW und richteten hohen Sachschaden an. Bei beiden Fahrzeugen handelte es sich um blaue VW Polo, welche an der linken Seite sowie der Motorhaube zerkratzt wurden. Sollten sich Zeugen für die Tat finden, werden diese gebeten, sich mit der Polizei Bad Homburg in Verbindung zu setzen.

Täter benötigte eine Rasur

Vermutlich wollte sich ein 28- jähriger Mann aus Friedrichsdorf für die anstehenden Weihnachtsfeiertage nochmals gründlich rasieren, weshalb er am Samstag gegen 10.00 Uhr in ein Elektrogeschäft in der Louisenstraße in Bad Homburg ging und sich dort einen neuen Rasierapparat aussuchte. Das Gerät packte er noch im Laden aus und verließ das Geschäft ohne zu zahlen. Der aufmerksame Detektiv ertappte den Täter und konnte ihn an seiner weiteren Flucht hindern.

Russische Kapelle beschädigt

Den Schaukasten an der Eingangstür der russischen Kapelle im Kurpark Bad Homburg beschädigten am Freitag gegen 19.00 Uhr unbekannte Täter. Die Scheibe zum Kasten wurde eingeschlagen und ein Schaden von ca. 100 Euro angerichtet. Sollten sich Hinweise aus der Bevölkerung ergeben, bittet die Polizei Bad Homburg um Mithilfe.

Fenster hielten Einbruch stand

Gleich an mehreren Fenstern im Erdgeschoß eines Wohnhauses in der Lessingstraße in Bad Homburg, versuchten unbekannte Täter durch Hebeln in das Haus zu gelangen. Die gut gesicherten Fenster hielten dem Hebelwerkzeug jedoch stand, sodass die Täter unverrichteter Dinge davon zogen. Am Tatort ließen Sie jedoch einen mitgebrachten Stein und Spaten zurück. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Mittwoch und Freitag. Zeugen bzw. sonstige Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Homburg in Verbind zu setzen.

Haus mit Farbe besprüht

Zwischen Mittwoch und Freitag besprühten unbekannte Täter die Fassade eines Mehrfamilienhauses in der Berliner Straße in Steinbach/Ts. und richteten einen nicht unerheblichen Schaden an. Die Polizei Oberursel bittet um Zeugenhinweise unter der 06171 - 62400.

Kaminofen verursacht Brand

Am Samstag gegen 19.00 Uhr kam es in der Hauptstraße in Königstein zu einem Brand in einem Wohnhaus. Die Brandentwicklung im Erdgeschoß konnte durch die eingesetzten Feuerwehren schnell eingedämmt werden, sodass größerer Sachschaden vermieden werden konnte. Vermutlich ist der Brand bei der Inbetriebnahme eines Kaminofens entstanden. Weitere Ermittlungen in diesem Fall stehen noch an und werden durch die Kriminalpolizei geführt.

Bushaltestelle beschädigt

Am Samstag gegen 23.15 Uhr wurden zwei jugendliche Täter beobachtet, wie sie derart heftig gegen die Scheiben einer Bushaltestelle am Bahnhof Neu - Anspach traten, dass die Scheibe zersprang. Es entstand Sachschaden von ca. 300 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Usingen unter der 06081 - 92080.

Lichterkette abgerissen

Offensichtlich hatten derzeit unbekannte Täter keine Freude an der Weihnachtsbeleuchtung in der Hans Böckler Straße in Neu-Anspach und rissen die Kette ab. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Usingen in Verbindung zu setzen.

Eisenbahnwagen bemalt

Zwei am Usinger Bahnhof abgestellte Triebwagen der Bahn wurden in der Nacht zum Samstag durch unbekannte Täter nicht unerheblich mit Farbe besprüht. Sollten Zeugen Hinweise auf die Täter geben können, werden sie gebeten sich mit der Polizei Usingen in Verbindung zu setzen.

In Bahnverkehr eingegriffen

Am Freitag gegen 18.40 Uhr musste ein Zug der Hessischen Landesbahn in der Gemarkung Neu - Anspach einen Nothalt durchführen, nachdem der Zugführer zuvor auf offener Strecke über mehrere Gegenstände, unter anderem eine Warnbake, gefahren ist. Es musste überprüft werden, ob eine gefahrlose Weiterfahrt des Zuges möglich ist. Glücklicherweise wurde bei dem Zwischenfall niemand verletzt. Nach Angaben der Landesbahnmitarbeiter war die Warnbake durchaus geeignet, den zum Entgleisen zu bringen. Durch die Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen und Hinweisgeber jeglicher Art werden gebeten, sich mit der Polizei Usingen in Verbindung zu setzen.

Wohnhaus wurde bemalt

In der Lindenstraße in Usingen - Wernborn beschmierten unbekannte Täter am Freitag zwischen 01.00 und 09.30 Uhr die Fassade eines Wohnhauses mit silberner Farbe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Usingen entgegen.

2. Verkehrsunfälle:

Unfallflucht in Bad Homburger Schlossgarage

Im Parkhaus "Schlossgarage" in Bad Homburg beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken ein Autofahrer bereits am Donnerstag zwischen 05.50 und 14.15 Uhr einen abgestellten Toyota an der linken Fahrzeugseite und flüchtete dann unerkannt. Der Verursacher hinterließ einen Schaden von ca. 1000 Euro. Zeugenhinweise sollen bitte an die Polizei in Bad Homburg gerichtet werden.

Zeuge beobachtet Unfallflucht

Am Freitag gegen 12.10 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge in der Kisseleffstraße in Bad Homburg einen Verkehrsunfall. Ein PKW Fahrer streifte im Vorbeifahren einen ordnungsgemäß abgestellten PKW und beschädigte hierbei den Außenspiegel. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher weiter. Der Zeuge hatte sich das Kennzeichen notiert, sodass die Polizei den Verursacher schnell ermitteln und ein Ermittlungsverfahren einleiten konnte.

Fahrt endet am Laternenpfahl

Eine 25- jährige Frau aus Frankfurt befuhr am Freitag gegen 03.10 Uhr mit ihrem PKW den Hindenburgring in Bad Homburg und wollte nach links in die Heuchelheimer Straße abbiegen. Hierbei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stieß gegen einen Laternenpfahl. Die unfallaufnehmenden Beamten stellten bei der Fahrerin Alkoholgeruch fest und ordneten daraufhin eine Blutentnahme an.

Unfallflucht in Steinbach/Ts

Ein in der Untergasse abgestellter roter IVECO wurde durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug gestreift und nicht unerheblich beschädigt. Das verursachende Fahrzeug hinterließ gelbe Farbe und einen Schaden von ca. 1000 Euro. Zeugenhinweise zu dem Unfall, welcher sich am Freitag zwischen 12.00 und 14.00 Uhr ereignete, nimmt die Polizei Oberursel entgegen.

Vorfahrtsverletzung fordert Leichtverletzten

In Weilrod Ortsteil Riedelbach, dortige Kreuzung B 275/Talaue, wollte am Samstag gegen 12.00 Uhr ein PKW Fahrer auf die Bundesstraße abbiegen und beachtete hierbei nicht die Vorfahrt einer 34- jährigen PKW Fahrerin aus Weilrod. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge mit einem Schaden von ca. 25.000 Euro. Die Frau wurde noch leicht verletzt und musste ambulant behandelt werden.

Fahrt endet in Leitplanke

Am Freitag gegen 14.20 Uhr verlor ein PKW Fahrer auf der B 456 zwischen Usingen und Grävenwiesbach aufgrund einer Unachtsamkeit die Kontrolle über seinen PKW und fuhr in die Leitplanke. Sachschaden ca. 3200 Euro

Unfallflüchtiger wurde ermittelt

Am Donnerstag gegen 12.00 Uhr wollte der Fahrer eines Klein LKW in Neu Anspach - Westerfeld in die Usinger Straße abbiegen und stieß hierbei gegen eine Mauer. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Schaden und fuhr davon. Die Polizei Usingen konnte den Verursacher ermitteln und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

