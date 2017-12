POL-HG: PRESSEMELDUNG der PD Hochtaunus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - PRESSEMELDUNG der PD Hochtaunus

1. Versuchter Einbruch in Lagerhalle

Friedrichsdorf-Köppern, Otto-Hahn-Straße, zwischen Dienstag, 19.12.2017, 22:00 Uhr und Mittwoch, 20.12.2017, 20:00 Uhr

(vh) In die Räume einer Firma brachen unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Otto-Hahn-Straße in Friedrichsdorf-Köppern ein. Nachdem die Täter das Firmengelände aufgesucht hatten, hebelten sie auf der Gebäuderückseite eine Zugangstür auf. Mutmaßlich wurde die Lagerhalle auch von den Tätern betreten, aber letztlich nichts daraus entwendet. Der infolge des Einbruches entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Das K 21/22 der Kriminalpolizei in Bad Homburg hat in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06172 / 120-0 zu melden.

2. Brennende Mülltonnen verursachen hohen Schaden

Glashütten-Oberems, Frankfurter Straße, Samstag, 16.12.2017, 02:00 Uhr und 02:25 Uhr

(vh) Wie erst jetzt bekannt wurde, verhinderte ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer bereits am zurückliegenden Wochenende einen größeren Brandschaden im Glashüttener Ortsteil Oberems. Während er mit seinem Fahrzeug die Frankfurter Straße befuhr, bemerkte ein Pkw-Fahrer eine auf dem Gehweg stehende Biomülltonne, die in Brand geraten war. Nach sofortiger Verständigung einer 59-jährigen Anwohnerin konnte diese den Brand selbständig löschen, wodurch der Sachschaden gering blieb.

Nur gut eine halbe Stunde später bemerkten zwei Besucher einer Veranstaltung im "Alten Rathaus" den Brand einer Altpapiertonne, die neben dem Gebäude aufgestellt war. Mit einem Feuerlöscher konnten die beiden 20- und 26-jährigen Oberemser den Brand löschen.

Nur gut eine Stunde später meldete ein 27-jähriger Oberemser einen erneuten Brand am "Alten Rathaus". Wie sich den zeitnah vor Ort eintreffenden Wehren aus Glashütten und Oberems zeigte, waren nun drei weitere Mülltonnen in Brand geraten, die nahe der Gebäudewand standen. Das Feuer hatte bereits auf die Fassade des Gebäudes und im Folgenden auch auf den Dachstuhl übergegriffen. Bei den Löscharbeiten musste die Feuerwehr die Dämmung aus dem Dachstuhl reißen und den Dachstuhl wässern. Der infolge des Brandes entstandene Sachschaden wird mit einem mittleren fünfstelligen Betrag beziffert.

Das K 10 der Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Brände aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06172 / 120-0 zu melden.

3. Steine auf Bahngleisen

Neu-Anspach, Heisterbachstraße, Donnerstag, 21.12.2017, 17:48 Uhr

(vh) Zu einer kurzzeitigen Sperrung der Bahnstrecke der Taunusbahn kam es am Donnerstagnachmittag zwischen Neu-Anspach und Usingen. Von Zeugen wurden mehrere Jugendliche dabei beobachtet, als sie Steine auf die Gleise der Taunusbahn im Bereich von Neu-Anspach / Hausen platzierten. Angestellte des Streckenbetreibers sowie Beamte der Polizeistation Usingen suchten den Gleisbereich auf, in welchem mehrere Steine vorgefunden und entfernt werden konnten. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Schienenverkehr gegen Unbekannt eingeleitet. Die Ermittlungen in diesem Bezug wurden durch das K 10 der Kriminalpolizei in Bad Homburg aufgenommen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06172 / 120-0 zu melden.

4. Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Homburg-Kirdorf, Lessingstraße, zwischen Mittwoch, 20.12.2017, 16:00 Uhr und Freitag, 22.12.2017, 09:50 Uhr

(vh) In ein Einfamilienhaus in der Lessingstraße in Bad Homburg versuchten unbekannte Täter in den letzten Tagen einzudringen. Nachdem sich die Täter auf das Anwesen begeben hatten, hebelten sie vergeblich an drei Fenstern und auch an einer Tür, um sich Zugang zum Hausinneren zu verschaffen. Von den unerkannt geflüchteten Tätern wurden am Tatort ein Spaten und ein Stein hinterlassen. Der von den Tätern verursachte Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Das K 21/22 der Kriminalpolizei in Bad Homburg hat im vorliegenden Fall die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06172 / 120-0 zu melden.

5. Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Gemarkung Königstein, Bundesstraße 455 - zwischen Königstein und Kronberg, Donnerstag, 21.12.2017, 12:45 Uhr

(vh) Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person kam es am Donnerstagmittag auf der B 455 in Höhe des "Opel Zoo". Aus Richtung Königstein kommend, befuhr eine 50-jährige Oberurselerin als Fahrerin eines Fiat Ducato gegen 12:45 Uhr die B 455 in Fahrtrichtung Kronberg. Mutmaßlich aufgrund gesundheitlicher Probleme geriet die 50-Jährige auf die Gegenfahrbahn. Aufgrund des beherzten Eingreifens eines 28-jährigen Mitfahrers im Fiat Ducato, der an das Lenkrad griff und die Fahrtrichtung korrigierte, konnte ein Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Lkw verhindert werden. Der 47-jährige Führer des Lkw erkannte seinerseits den ihm entgegenkommenden Fiat und versuchte durch eine Lenkung in Richtung des rechtsseitigen Grünstreifens auszuweichen. Trotz der jeweils beherzten Fahrmanöver kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 50-Jährige wurde infolge des Unfalles verletzt und zur Durchführung weiterer Untersuchungen in eine Bad Homburger Klinik gebracht. Der 47-jährige Fahrer des Lkw sowie die beiden Mitfahrer im Fiat der Oberurselerin blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 19.000 EUR. Die B 455 war für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen zeitweise voll gesperrt.

6. Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Oberursel, Zimmersmühlenweg, Donnerstag, 21.12.2017, 17:06 Uhr

(vh) Infolge kurzer Ablenkung einer Fahrzeugführerin kam es am gestrigen Donnerstag auf dem Zimmersmühlenweg in Oberursel zu einem Unfall mit einer leichtverletzten Person. Eine 30-jährige Oberurselerin befuhr mit ihrer Mercedes A-Klasse den Zimmersmühlenweg in Richtung Weißkirchen. In Höhe eines Einkaufsmarktes hielt sie ihr Fahrzeug auf dem rechtsseitigen Gehweg an. Diesen Haltevorgang übersah eine mit ihrem VW Golf in dieselbe Richtung des Zimmersmühlenweges fahrende 42-jährige Frau aus Neu-Anspach. Mutmaßlich da sie kurzzeitig von ihrer mitfahrenden Tochter abgelenkt worden war, fuhr die Neu-Anspacherin auf das Heck des Mercedes auf. Infolge des Aufpralles wurde die 42-Jährige leicht verletzt. An den beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 EUR.

7. Verkehrsunfall unter Trunkenheit mit Leichtverletzten

Bad Homburg, Hindenburgring / Abzweig zur Heuchelheimer Straße, Freitag, 22.12.2017, 03:15 Uhr

(vh) Mutmaßlich infolge des vorherigen Genusses von Alkohol, kam es in der Nacht zu Freitag im Hindenburgring in Bad Homburg zu einem Verkehrsunfall, der zwei Leichtverletzte zur Folge hatte. Eine 25-jährige Frankfurterin befuhr mit ihrem Peugeot den Hindenburgring in Richtung Dietigheimer Straße. Bei dem Versuch nach links in die Heuchelheimer Straße abzubiegen, verlor die 25-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Dieses prallte in der Folge gegen einen Laternenmast. Ein im Fahrzeug der Frankfurterin mitfahrender 22-jähriger Bad Homburger wurde infolge des Unfallgeschehens, ebenso wie die Fahrzeug-Führerin leicht verletzt. Wie sich im Verlauf der Unfallaufnahme herausstellte, stand die 25-Jährige unter Alkoholeinfluss, woraufhin eine Blutentnahme durchgeführt und ihr Führerschein beschlagnahmt wurde. Der am nicht mehr fahrbereiten Fahrzeug sowie an der Laterne entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 1.700 EUR geschätzt.

8. Sachbeschädigung durch Partygast mit anschließender Trunkenheitsfahrt

Königstein, Grüner Weg, Freitag, 22.12.2017, 03:15 Uhr

(vh) Nachdem ein Partygast einigen Alkohol zu sich genommen hatte, randalierte er in einem Anwesen in der Straße "Grüner Weg" in Königstein. Eine private Party endete in der Nacht zum Freitag jäh, als ein 22-jähriger Partygast unter dem Einfluss zuvor konsumierten Alkohols eine Lampe und einen Briefkasten beschädigte. Anderen Partygästen gelang es im Folgenden nicht, den außer Kontrolle geratenen Liederbacher zu bändigen. So konnten sie letztlich auch nicht verhindern, dass dieser sich in betrunkenem Zustand mit seinem Pkw vom Ort des Geschehens entfernte. Die von der Polizei diesbezüglich geführten Ermittlungen dauern an.

9. Aktueller Blitzerreport für den Bereich des Hochtaunuskreises betreffend die 52. Kalenderwoche

(vh) Seit Juni 2015 veröffentlicht das Polizeipräsidium Westhessen wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Bemühungen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit.

In der kommenden Woche finden im Dienstgebiet der Polizeidirektion Hochtaunus ausschließlich unangekündigte Kontrollen statt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1052/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell