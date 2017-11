POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - PRESSEMELDUNG der PD Hochtaunus

1. Vier Personen bei Verkehrsunfall zum Teil schwer verletzt Usingen-Kransberg, K 728 / B 275 Freitag, 17.11.2017, 07:30 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall heute Morgen bei Usingen-Kransberg wurden mehrere Personen zum Teil schwer verletzt. Ein 18-jähriger Mann mit Wohnsitz in Usingen befuhr gegen 07:30 Uhr die K 728 aus Richtung Kransberg kommend. Im Einmündungsbereich wollte er auf die B 275 einbiegen (Fahrtrichtung noch nicht bekannt). Beim Einfahren auf die Bundesstraße übersah er einen vorfahrtsberechtigten, 58-jährigen Mercedesfahrer aus Neu-Anspach, der in Fahrtrichtung Ober-Mörlen unterwegs war. Nach dem folgenden Zusammenstoß wurde der 18-Jährige schwer und die Insassen im Mercedes, der 58-jährige Fahrer und seine 46 und 53-jährigen Mitfahrer, mittelschwer bzw. leicht verletzt. Alle Beteiligten wurden mit Rettungswagen in verschiedene Krankenhäuser verbracht. Die Fahrbahn musste bis zum Ende der Unfallaufnahme, die bis 10:15 Uhr andauerte, auch mit Unterstützung der örtlich zuständigen Feuerwehr und der Ordnungspolizei voll gesperrt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf weit über 30.000,- Euro geschätzt.

2. Schmuck und Bargeld entwendet Neu-Anspach, Ortsteil: Hausen-Arnsbach, Im Spieß Donnerstag, 16.11.2017, 07:45 Uhr bis 19:15 Uhr

Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro entwendeten unbekannte Täter am Donnerstag bei einem Einbruch in ein Reihenhaus in Hausen-Arnsbach. Der oder die Einbrecher betraten zwischen 07:45 Uhr und 19:15 Uhr das Grundstück in der Straße "Im Spieß" und hebelten im rückwärtigen Bereich ein Fenster auf. Anschließend begaben sie sich in die Innenräume, durchsuchten diese und flüchteten schließlich mit ihrer Beute durch den Einstieg in unbekannte Richtung.

3. Einbrecher erbeuten Modeschmuck Wehrheim, Moselstraße Donnerstag, 16.11.2017, 15:00 Uhr bis 18:20 Uhr

Einbrecher waren am Donnerstag auch in Wehrheim unterwegs. Die Täter verschafften sich zwischen 15:00 Uhr und 18:20 Uhr Zutritt auf ein Grundstück in der Moselstraße. Hier hebelten sie die Terrassentür auf, betraten die Innenräume und entwendeten Modeschmuck im Wert von mehreren Hundert Euro. Danach flüchteten sie in unbekannte Richtung. Eine Nachbarin bemerkte zur Tatzeit zwei Personen, die möglicherweise als Täter in Betracht kommen. Beide hatten ein jugendliches Erscheinungsbild, dunkle Haare und waren 170 bis 180 cm groß. Sie trugen dunkle Bekleidung.

Das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei Bad Homburg hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen bzw. Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

4. Fahrrad gestohlen Oberursel-Bommersheim, Nassauer Straße Donnerstag, 16.11.2017, 07:40 Uhr bis 20:10 Uhr

Aus einem Fahrradabstellplatz am Bahnhof Oberursel entwendeten unbekannte Diebe am Donnerstag ein Fahrrad im Wert von ca. 400,- Euro. Der Eigentümer eines schwarzen Trekkingrades der Marke "Cube" hatte sein Fahrrad gegen 07:40 Uhr in dem Unterstand am Bahnhof abgestellt und mit einem Schloss gegen Diebstahl gesichert. Nach seiner Rückkehr, gegen 20:10 Uhr, stellte er den Diebstahl fest.

Die Polizeistation Oberursel bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06171) 624-00 zu melden.

5. Mehrere Beteiligte bei Verkehrsunfall leicht verletzt Bad Homburg, Ortsteil: Ober-Erlenbach, Landesstraße 3025 Donnerstag, 16.11.2017, 17:50 Uhr

Bei einem Unfall auf der L 3025 bei Bad Homburg, Ortsteil: Ober-Erlenbach, wurden mehrere Unfallbeteiligte leicht verletzt. Ein 59-jähriger Mann aus Karben befuhr gegen 17:50 Uhr mit seinem Smart die Landesstraße, aus Richtung Karben kommend, in Fahrtrichtung der Einmündung zur Vilbeler Straße. Beim Linksabbiegen missachtete er die Vorfahrt einer 37-jährigen Frau aus dem Main-Kinzig-Kreis, die mit ihrem Audi A 4, aus Richtung Ostring kommend, nach links auf die L 3205 in Fahrtrichtung Karben einbiegen wollte. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 37-jährige Autofahrerin musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert werden. Der 37-jährige Unfallverursacher und dessen 6-jähriger Sohn auf dem Beifahrersitz wurden leicht verletzt und vor Ort ärztlich versorgt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 3.000,- Euro geschätzt.

6. Unfallverursacher/in flüchtet Oberursel, Hans-Rother-Steg Donnerstag, 16.11.2017, 09:30 Uhr bis 13:00 Uhr

Einen Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro verursachte ein/eine noch unbekannte/r Autofahrer/in, nachdem er/sie im Hans-Rother-Steg in Oberursel einen Unfall verursacht hatte. Der/die noch unbekannte Verkehrsteilnehmer/in beschädigte zwischen 09:30 Uhr und 13:00 Uhr, vermutlich beim Vorbeifahren, einen weißen Skoda Octavia, der am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Anschließend flüchtete er/sie von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei Oberursel hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06171) 624-00 zu melden.

7. Kind verursacht Unfall - Fahrgast im Bus verletzt Oberursel, Adenauerallee Donnerstag, 16.11.2017, 16:10 Uhr

Ein noch unbekanntes Kind verursachte am Donnerstagnachmittag einen Verkehrsunfall. Dabei wurde der Fahrgast eines Linienbusses leicht verletzt. Gegen 16:10 Uhr befuhr der Fahrer eines Linienbusses die Adenauerallee in Fahrtrichtung Nassauer Straße. Am Fußgängerüberweg rannte plötzlich ein Kind auf die Straße, ohne sich nach dem fließenden Verkehr umzusehen. Der Busfahrer machte daraufhin eine Vollbremsung und verhinderte dadurch einen Zusammenstoß mit dem Kind. Bei dem Bremsmanöver wurde eine ältere Dame im Bus leicht verletzt. Die Frau (Alter noch nicht bekannt) wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Das Kind konnte nicht näher beschrieben werden.

Die Polizei Oberursel hat auch in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06171) 624-00 zu melden

8. Mit Wildschwein zusammen gestoßen Weilrod, Landesstraße 3025 Freitag, 17.11.2017, 02:00 Uhr

Ein Autofahrer ist in der Nacht zum Freitag auf der L 3025 bei Weilrod mit einem Wildschwein zusammen gestoßen. Der 26-jährige Autofahrer aus dem Kreis Limburg-Weilburg befuhr gegen 02:00 Uhr mit seinem Mercedes Kombi die Landesstraße, aus Richtung Rod an der Weil kommend, in Fahrtrichtung Neuweilnau, als das Tier die Straße querte. Der 26-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Wildschwein, das anschließend in den angrenzenden Wald rannte, zusammen. An dem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro.

9. Mit Wildschwein zusammen gestoßen Usingen, Bundesstraße 275 Donnerstag, 16.11.2017, 19:20 Uhr

Bei einem Wildunfall auf der B 275 bei Usingen entstand am Donnerstagabend ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro. Ein 24-jähriger Mann aus Grävenwiesbach war gegen 19:20 Uhr mit seinem VW Scirocco auf der Bundesstraße, aus Richtung Merzhausen kommend, in Fahrtrichtung Usingen unterwegs, als ein Waschbär auf die Fahrbahn lief. Er konnte ebenfalls nicht mehr ausweichen und stieß mit dem Tier zusammen. Der Waschbär entfernte sich nach der Kollision von der Unfallstelle.

10. Reh erfasst Wehrheim, K 728 Donnerstag, 16.11.2017, 17:50 Uhr

Auf der K 728 bei Wehrheim ist am Donnerstagabend ein Autofahrer mit einem Reh kollidiert. Der 44-jährige Mann aus Usingen befuhr gegen 19:00 Uhr mit seinem Renault Megane die Kreisstraße, aus Richtung Wehrheim kommend, in Fahrtrichtung Pfaffenwiesbach, als das Tier die Fahrbahn querte. Der 44-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Reh, das anschließend weiterrannte, zusammen. An dem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro.

