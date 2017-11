POL-HG: Pressemitteilung der Polizeidirektion Hochtaunus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - PRESSEMELDUNG der PD Hochtaunus

1. Mutmaßliche Täter flüchten nach Einbruch in Einfamilienhaus Bad Homburg, Altheider Weg Mittwoch, 15.11.2017, 14:30 Uhr

Nach einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte haben mehrere Zeugen am Mittwoch zwei Personen beobachtet, die sich zügig vom Tatort entfernten. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach den mutmaßlichen Einbrechern verliefen leider ohne Erfolg. Gegen 14:30 Uhr verschafften sich die Täter über ein Gartengrundstück Zutritt auf das Anwesen im Altheider Weg. Hier hebelten sie die Haustür des Hauses auf, betraten die Innenräume und durchsuchten diese nach Wertsachen. Bisher wird davon ausgegangen, dass nichts entwendet wurde. Beide flüchteten anschließend durch die Tür ins Freie. Einer aufmerksamen Nachbarin fiel eine Person auf, die offenbar "Schmiere" stand. Sie soll möglicherweise weiblich gewesen sein und sei mit einer Mütze und einer dunklen Jacke bekleidet gewesen. Durch eintreffende Polizeibeamte konnte eine weitere Person festgestellt werden, die nach Entdeckung in Richtung Hindenburg davonrannte. Der Mann trug eine dunkle Hose und einen grauen Kapuzenpulli.

2. Schmuck und Bargeld entwendet Usingen, Johann-Sebastian-Bach-Straße Mittwoch, 15.11.2017, 16:30 Uhr bis 19:30 Uhr

Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Hundert Euro entwendeten unbekannte Täter am Mittwoch bei einem Einbruch in einen Bungalow in Usingen. Der oder die Einbrecher betraten zwischen 16:30 Uhr und 19:30 Uhr das Grundstück in der Johann-Sebastian-Bach-Straße und hebelten dort ein Kellerfenster auf, durch das sie in die Innenräume des Bungalows gelangten. Hier durchsuchten sie alle Räumlichkeiten und flüchteten schließlich mit ihrer Beute durch den Einstieg in unbekannte Richtung.

3. Terrassentür aufgehebelt Bad Homburg, Ortsteil: Dornholzhausen, Dornholzhäuser Straße Mittwoch, 15.11.2017, 01:00 Uhr bis 07:10 Uhr

In Bad Homburg, Ortsteil: Dornholzhausen, hebelten Einbrecher die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf. Der oder die Täter betraten in der Nacht zum Mittwoch, im Zeitraum zwischen 01:00 Uhr bis 07:17 Uhr, das Grundstück in der Dornholzhäuser Straße. Aus dem Wohnzimmer des Hauses entwendeten sie eine Armbanduhr im Wert von ca. 100,- Euro. Anschließend flüchteten die Ganoven durch die Terrassentür in unbekannte Richtung.

Das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei Bad Homburg hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen bzw. Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

4. Enkeltrickversuche scheitern erneut Kronberg und Oberursel-Oberstedten Mittwoch, 15.11.2017

Auch am Mittwoch kam es im Hochtaunuskreis wieder zu mehreren Anrufen bei älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern, bei denen gewissenlose Betrüger mit dem sogenannten Enkeltrick schnell Kasse machen wollten. Die Versuche, die in Kronberg und Oberursel-Oberstedten stattfanden, scheiterten, weil die Geschädigten den Anrufern ihr Misstrauen entgegengebracht hatten. Hier nochmals der Hinweis, dass Geldverhandlungen am Telefon mit angeblichen Verwandten oder Bekannten und die anschließende Übergabe von hohen Bargeldbeträgen an der Wohnungstür und/oder an fremden Personen ein absolutes Tabu sein sollten! Gerade ältere Mitmenschen werden allzu schnell von den psychologisch geschulten Anrufern um den Finger gewickelt. Den Senioren wird in vielen Fällen von den angeblichen Verwandten suggeriert, dass sie z.B. für einen Immobilienkauf oder für eine Notlage dringend Geld benötigen würden. Einmal in ein Gespräch verwickelt, wird es schwer, sich diesem zu entziehen. Gerade jüngere Personen können etwas gegen die Betrüger unternehmen. Sie selbst haben Eltern, Onkel, Tanten oder einfach nur Nachbarn, die aufgrund ihres Alters zum Kreis potentieller Opfer gehören könnten? Sprechen Sie diese an! Fragen Sie, ob der Enkeltrick bekannt ist und sensibilisieren Sie diese Personen. Je mehr Menschen von den Betrügereien erfahren, desto weniger Opfer gehen den Straftätern auf den Leim. Weitere Hinweise erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de. 5. Renitenter Ladendieb Bad Homburg, Louisenstraße Mittwoch, 15.11.2017, 13:50 Uhr

Ein mutmaßlicher Ladendieb versuchte am Mittwochnachmittag in der Bad Homburger Innenstadt zu flüchten. Einem Mitarbeiter eines Kaufhauses schlug er bei seinem Fluchtversuch ins Gesicht. Gegen 13:50 Uhr wurde der 29-Jährige mit Wohnsitz in Grävenwiesbach dabei ertappt, als er den Kassenbereich mit mehreren Kleidungsstücken ohne zu bezahlen passieren wollte. Im Ausgangsbereich des Kaufhauses wurde der Mann schließlich von dem Mitarbeiter "gestellt". Mit Hilfe des Sicherheitspersonals konnte der 29-Jährige, der einen Gürtel, eine Hose und ein Sweatshirt "mitgenommen" hatte, an der Flucht gehindert werden. Der Hausangestellte wurde bei dem Vorfall im Gesicht verletzt. Gegen den 29-Jährigen wurde ein Verfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen mangels weiterer Haftgründe aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.

6. Auto zerkratzt Bad Homburg, Saalburgstraße Dienstag, 14.11.2017, 14:50 Uhr, bis Mittwoch, 15.11.2017, 11:15 Uhr

Einen Sachschaden von über 2.500,- Euro verursachten unbekannte Täter, die in der Saalburgstraße in Bad Homburg einen PKW zerkratzten. Die Eigentümerin eines roten Skoda hatte ihr Fahrzeug am Dienstagnachmittag, gegen 14:50 Uhr, auf einem Parkplatz in der Saalburgstraße geparkt. Am Mittwoch, gegen 18:00 Uhr, stellte sie Beschädigungen an der Karosserie ihres Autos fest.

Die Polizeistation Bad Homburg bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06171) 120-0 zu melden.

7. Beteiligte bei Unfall leicht verletzt Bad Homburg, Ober-Eschbacher-Straße Mittwoch, 15.11.2017, 14:00 Uhr

Zwei verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von ca. 35.000,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag am Südring in Bad Homburg ereignete. Ein 94-jähriger Senior aus dem Landkreis Offenbach befuhr mit seinem BMW, aus Richtung Homburger Landstraße kommend, in Fahrtrichtung der Kreuzung zum Südring. Hier musste er wegen des "Rotlichtes" an der Ampel anhalten. Aus unbekannten Gründen gab er plötzlich wieder Gas und fuhr trotz "Rotlicht" geradeaus in den Kreuzungsbereich ein. Eine vorfahrtsberechtigte, 32-jährige Frau aus Oberursel, die mit ihrem Seat Leon, aus Richtung Ostring kommend, in Fahrtrichtung Bad Homburg unterwegs war, konnte nicht mehr abbremsen. Bei der folgenden Kollision wurde der Seat der Frau nach rechts von der Fahrbahn gedrängt und kam auf einer Verkehrsinsel zum Stehen. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Beide Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt und mussten mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert werden.

8. "Rotlicht" übersehen Oberursel, Homburger Landstraße Mittwoch, 15.11.2017, 22:15 Uhr

Am späten Mittwochabend übersah ein Autofahrer in Oberursel das "Rotlicht" einer Ampel, worauf es zu einem Verkehrsunfall kam. Der 37-jährige mit Wohnsitz in Oberursel befuhr mit seinem Audi TT den Zeilweg aus Richtung eines Schnellrestaurants kommend. Von dort aus wollte er bei "Rotlicht" nach links auf die Homburger Landstraße in Fahrtrichtung Oberursel einbiegen. Ein 56-jähriger Mann aus dem Wetteraukreis, der mit seinem Opel Astra in Fahrtrichtung Bad Homburg unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Audi-Fahrer zusammen. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 9.000,- Euro geschätzt.

9. Unfallverursacher/in flüchtet Steinbach, Industriestraße Dienstag, 14.11.2017, 13:30 Uhr bis 14:30 Uhr

Einen Sachschaden in Höhe von ca. 3.000,- Euro verursachte ein/eine noch unbekannte/r Autofahrer/in, nachdem er/sie in der Industriestraße in Steinbach einen Unfall verursacht hatte. Der/die noch unbekannte Verkehrsteilnehmer/in beschädigte zwischen 13:30 Uhr und 14:30 Uhr, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen blauen BMW 5L, der auf einem der fünf Parkplätze in Höhe der Hausnummer 13 abgestellt war. Anschließend flüchtete er/sie von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei Oberursel hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06171) 624-00 zu melden.

10. Zwei Autos bei Wildunfall beschädigt Bad Homburg, Ortsteil: Ober-Erlenbach, Wetterauer Straße Mittwoch, 15.11.2017, 07:00 Uhr

Zwei PKW wurden am Mittwochmorgen bei einem Wildunfall in Ober-Erlenbach beschädigt. Eine 41-jährige Autofahrerin aus Bad Vilbel befuhr gegen 07:00 Uhr mit ihrem Skoda die Wetterauer Straße, aus Richtung der L 3205 kommend, in Fahrtrichtung Ortsmitte, als ein Reh die Fahrbahn querte. Die 41-Jährige konnte nicht ausweichen und stieß mit dem Tier zusammen. In der Folge wurde das Reh auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Ein entgegenkommender, 22-jähriger Autofahrer aus Friedrichsdorf versuchte mit seinem Peugeot auszuweichen, geriet ins Schleudern und prallte gegen einen Baum. Das Tier verendete auf der Fahrbahn. An den beiden PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.400,- Euro.

