Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Neue stellvertretende Leiterin bei der Bundespolizeiinspektion Rostock

Rostock (ots)

Am 3. August 2026 begrüßte der Inspektionsleiter der Bundespolizeiinspektion Rostock, Polizeidirektor Tino Röth, seine neue Vertreterin. Die 33- jährige Polizeirätin, Kira Salm, folgt damit auf Polizeirat Jannis Kuhn, der nach dreijähriger Verwendung an der Dienststelle, als stellvertretender Leiter in die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung wechselt.

Als stellvertretende Inspektionsleiterin, zgl. Leiterin der Führungsgruppe möchte Frau Polizeirätin Kira Salm schnellstmöglich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennenlernen und sich einen Überblick über die integrativen Aufgaben in den nachgeordneten Revieren am Inspektionssitz in der Kopernikusstraße, dem Überseehafen Rostock sowie in Wismar und Schwerin verschaffen.

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