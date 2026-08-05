Bundespolizeiinspektion Rostock
BPOL-HRO: Neue stellvertretende Leiterin bei der Bundespolizeiinspektion Rostock
Rostock (ots)
Am 3. August 2026 begrüßte der Inspektionsleiter der Bundespolizeiinspektion Rostock, Polizeidirektor Tino Röth, seine neue Vertreterin. Die 33- jährige Polizeirätin, Kira Salm, folgt damit auf Polizeirat Jannis Kuhn, der nach dreijähriger Verwendung an der Dienststelle, als stellvertretender Leiter in die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung wechselt.
Als stellvertretende Inspektionsleiterin, zgl. Leiterin der Führungsgruppe möchte Frau Polizeirätin Kira Salm schnellstmöglich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennenlernen und sich einen Überblick über die integrativen Aufgaben in den nachgeordneten Revieren am Inspektionssitz in der Kopernikusstraße, dem Überseehafen Rostock sowie in Wismar und Schwerin verschaffen.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Rostock
Kopernikusstr. 1d
18057 Rostock
Silvana Bone-Winkel
Telefon: 0381 / 2083 - 1006
E-Mail: presse.hro@polizei.bund.de
Twitter: @bpol_kueste
Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt gewährleistet als
Bundesbehörde die Wahrnehmung ihrer
übertragenen Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern
sowie auf Nord- und
Ostsee. Etwa 2.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter
Polizei- und Verwaltungsbeamte
sowie Angestellte, sorgen auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und
weiterer Rechtsvorschriften
im Rahmen der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung für Sicherheit an
den Grenzen, auf
Bahnanlagen und auf See.
Die nachgeordneten Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel,
Rostock, Stralsund und Pasewalk
sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Rostock und
die Kräfte der Mobilen
Kontroll- und Überwachungseinheit sind 24/7 im Einsatz. Mit den
Bundespolizeiinspektionen See in
Neustadt in Holstein, Warnemünde und Cuxhaven sowie der maritimen
Kriminalitätsbekämpfung im
Direktionsbereich See und einem eigenen Maritimen Schulungs- und
Trainingszentrum, verfügt die
Bundepolizeidirektion Bad Bramstedt bundesweit einzigartig über eine
maritime Einsatzkomponente.
Die Bundespolizei See schützt und überwacht Tag und Nacht die
Seegrenze (EU-Außengrenze),
maritime kritische Infrastruktur, den Seeverkehr auf Nord- und Ostsee
mit modernen und
leistungsfähigen Einsatzschiffen und -booten.
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unter www.bundespolizei.de.
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