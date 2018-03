BPOL-HRO: Kleintransporter mit gestohlenen BMW gestellt

Rostock Seehafen (ots) - Ein Kleintransporter, der kurz zuvor mit einer Fähre aus Dänemark kommend eingereist war, weckte am gestrigen Abend, den 01.03.2018 gegen 22:00 Uhr bei einer Kontrolle der Bundespolizei im Seehafen Rostock das Interesse der Beamten.

Und das zu recht: Bei der eingehenden Kontrolle des auf einem Anhänger mitgeführten BMW Touring 530 D konnte ein im Fahrzeuginneren montiertes technisches Gerät aufgefunden werden, dass es ermöglicht ein Fahrzeug zu entwenden.

Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung anhand der Fahrzeugdaten wurde dann festgestellt, dass das Fahrzeug seit 2015 im internationalen Fahndungssystem in Dänemark wegen Diebstahls ausgeschrieben war.

Der Fahrer gab an nichts gewusst zu haben und lediglich für den Transport zuständig gewesen zu sein. Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung zur Durchführung des Strafverfahrens in Höhe von 600,- Euro und Sicherstellung des Fahrzeuges wurde er von der Dienststelle entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

