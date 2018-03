BPOL-HRO: Gemeinsamer Fahndungseinsatz im Seehafen Rostock

1 weiterer Medieninhalt

Rostock Seehafen (ots) - Insgesamt 46 Beamte der Bundespolizei, der Wasserschutzpolizeiinspektion Rostock und der Bundeszollverwaltung führten am 28.02.2018 in der Zeit von 12:00 18:00 Uhr im Seehafen Rostock einen gemeinsamen Fahndungseinsatz durch. Zusätzlich kam auch ein Rauschgiftspürhund des Zolls zum Einsatz.

Ziel des Schwerpunkteinsatzes war die Bekämpfung der irregulären Migration, die Einhaltung von Verbringungsverboten und Feststellung von Steuerdelikten sowie verkehrsrechtlichen Verstößen.

Hierbei wurden 50 Pkw, 6 Bussen, zwei Transporter, zwei Lkw sowie 171 Personen kontrolliert und 14 Personen einer eingehenden Kontrolle unterzogen.

Durch die Einsatzkräfte konnten drei Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz, eine Verstoß gegen das Steuergesetz und ein internationaler Fahndungstreffer zur Sicherstellung eines Reisedokumentes festgestellt werden. Neben der Erstellung der Strafanzeigen wurden 400,- Euro Sicherheitsleistungen zur Durchführung des Strafverfahrens eingezogen.

