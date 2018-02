BPOL-HRO: Bei Kontrolle Marihuana in der Jacke entdeckt

Bahnhof Güstrow (ots) - Einer Streife der Bundespolizei fiel am gestrigen Abend, den 26.02.2018 gegen 19:00 Uhr ein junger Mann auf, der auf dem Bahnsteig am Bahnhof Güstrow umher lief und keinerlei Reiseabsichten zeigte.

Daraufhin entschieden sich die Beamten, den Mann zu überprüfen und forderten ihn auf, sich auszuweisen.

Dieser Aufforderung kam er zunächst nur zögerlich nach. Als er seinen Ausweis aus der Jackentasche nehmen wollte, fiel den Beamten eine größere Plastiktüte auf, die durch den Mann herausgezogen wurde.

Die Polizisten nahmen sich der Tüte an und stellten in einer ersten Inaugenscheinnahme fest, dass es sich hierbei offensichtlich um Marihuana handeln könnte. Bei der Durchsuchung der mitgeführten Sachen wurden noch weitere Utensilien zum Konsum von Betäubungsmitteln aufgefunden.

Das Marihuana (6,2 Gramm) sowie die aufgefundenen Gegenstände wurden beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Landespolizei geführt.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Rostock

Kopernikusstr. 1b

18057 Rostock

Pressesprecher

Frank Schmoll

Telefon: 0381 / 2083 103

E-Mail: bpoli.rostock.contr-presse@polizei.bund.de

Twitter: @bpol_kueste



Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nimmt als Bundesbehörde ihre

Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Nord-

und Ostsee und anlassbezogen darüber hinaus wahr.





Dazu sind ihr als operative Dienststellen die

Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und

Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung

Rostock und eine Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit

unterstellt. Mit den Bundespolizeiinspektionen See in Neustadt in

Holstein, Warnemünde und Cuxhaven verfügt sie als einzige

Bundespolizeidirektion über eine maritime Einsatzkomponente

"Bundespolizei See", um die Seegrenze in der Nord- und Ostsee

(Schengen-Außengrenze) zu überwachen.





Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt beschäftigt insgesamt ca.

2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Polizeibeamte,

Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte.

Auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze nimmt sie

umfangreiche und vielfältige Aufgaben wahr.



Dazu gehören insbesondere:

-

der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes,

- die bahnpolizeilichen Aufgaben

- die grenzpolizeilichen, schifffahrtspolizeilichen und

umweltpolizeilichen Aufgaben in Nord- und Ostsee.





Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur

Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie unter

www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell